娛樂 最新消息

葉啟田真愛秀重返舞台打臉失智傳聞 難得同台黃西田

葉啟田（左二）將擔任「真愛秀」壓軸主秀，昨與主持人侯怡君（右起）、黃西田與苗可麗（左）出席記者會。（記者潘少棠攝）葉啟田（左二）將擔任「真愛秀」壓軸主秀，昨與主持人侯怡君（右起）、黃西田與苗可麗（左）出席記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕77歲的寶島歌王葉啟田昨天出席記者會，宣布5月加入高流「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，他被爆罹患失智症多年，昨天露面澄清：「失智症對我來講，是不可能的啦」，坦言只有重聽及老花等症狀，身體算硬朗。對於相隔多年重返舞台，黃西田也出了不少力，受訪期待說：「南北『雙田歌王』同台是許多長輩歌迷期待已久的畫面。」經過多次溝通與邀約，葉啟田才點頭。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月9、10日在高流舉辦，演唱會將由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，卡司包括張秀卿、王彩樺、「鳥來嬤」吳敏、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢與黃露瑤。

葉啟田難得受訪，他淡出幕前4年，受訪表示：「我都在家裡，疫情期間不敢出門，疫情過後這兩年，一個人在家裡習慣了，一年最少有250天，我都是一個人過生活，吃飯都很簡單，自己煮粥，沒有煩惱就是想自己的人生。」

葉啟田親自澄清外界關心的失智症傳聞，笑說只是有些小毛病定期回診。他過去選過立委，坦言歷經4次選舉，就花了台幣1.2億，至於未來還要選嗎？葉啟田笑回：「我也會在想，但是各方面的不允許，當然錢（選舉經費）也有關係，無黨籍都要靠自己。」

侯怡君這次接下主持重任，非常期待看到葉啟田及黃西田兩大天王合體。去年侯怡君不滿蕭大陸舊愛在節目上的言論提告，昨天侯怡君受訪不願多談，「還在等待（指官司結果），那個是小事啦。」甜蜜表示老公蕭大陸已經跟她說好，5月會陪她一起去高流。

