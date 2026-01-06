〈評論家選擇獎〉甜茶奪影帝加碼曬愛 潔西伯克利喜摘影后

「甜茶」提摩西夏勒梅（左）奪下影帝，首度公開示愛女友凱莉珍娜。（法新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第31屆評論家選擇獎昨頒獎，「甜茶」提摩西夏勒梅、潔西伯克利分別以電影《橫衝直闖》、《哈姆奈特》奪下帝后；夯片《一戰再戰》李奧納多迪卡皮歐雖與影帝擦身，不過該片一如預期抱回最佳影片、導演和改編劇本3大獎，氣勢依舊領先。

潔西伯克利獲封影后，距離奧斯卡再前進一步。（美聯社）

甜茶不只擊退強敵、成功登頂，更首次在大型頒獎典禮上認愛告白；他望向坐在台下的女友凱莉珍娜，深情表示：「謝謝妳這3年的陪伴，感謝我們一起經營的這一切，沒有妳，我真的不行，」只見凱莉珍娜以嘴型回應「我愛你」，被外媒封為「年度最甜頒獎瞬間」。

請繼續往下閱讀...

影后由潔西伯克利踢走呼聲高的《媽的踹爆你》蘿絲拜恩成功封后，潔西伯克利先致謝導演趙婷後，接著向片中搭檔保羅麥斯卡示愛，直呼「我知道在場很多人也愛你，但管他的，是你讓我變成一個更完整的人。」

台灣電影《左撇子女孩》入圍最佳國際影片、童星葉子綺獲最佳年輕演員提名，可惜兩獎皆落空；在北美爆紅的《Kpop獵魔女團》則順利拿下最佳動畫、電影歌曲兩大獎，令奧斯卡的呼聲持續攀升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法