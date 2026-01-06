自由電子報
娛樂 最新消息

黃鐙輝淚憶互動曹西平 自曝身心亮紅燈常斷片

黃鐙輝（左）和曹西平私交甚篤。（翻攝自臉書）黃鐙輝（左）和曹西平私交甚篤。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃鐙輝昨為主演新戲《九如一家人》宣傳，談到私交甚篤的曹西平日前驟然離世，情緒瞬間潰堤，數度紅了眼眶哽咽表示：「曹大哥就是我家人。」

黃鐙輝（右）在《九如一家人》與李杏有不少對手戲。（華視提供）黃鐙輝（右）在《九如一家人》與李杏有不少對手戲。（華視提供）

黃鐙輝回憶得知噩耗時難以置信，腦中不斷浮現過往相處片段。曾有一年曹西平感嘆父母過世、沒有家人，黃鐙輝與阿Ben便找來有孩子的朋友陪伴他，「帶孩子叫他阿公，怎麼會沒有家人」，這樣的溫馨互動持續多年。連過年也不曾讓他孤單，黃鐙輝夫妻包紅包探望，反被曹西平回贈親手做的小黃瓜與年菜，回想起來仍難掩不捨。

儘管悲痛，黃鐙輝仍試著安慰自己，認為曹西平未受病痛折磨、平順離開，「我相信能量不滅，不管在哪個世界，一樣是永遠的偶像。」

黃鐙輝在《九如一家人》中飾演曾吸毒入獄、出獄後立志陪伴更生人的角色。他透露疫情後接戲類型轉變，接連三部戲詮釋更生人、外籍移工、思覺失調患者，讓身心狀況亮起紅燈。

拍戲期間，黃鐙輝常突然「斷片」、眼前一黑，甚至不敢開車，情緒也出現焦慮與低落，直到在老婆萁萁陪同下體檢，才發現因壓力過大導致皮質醇失調，醫師嚴正警告：「不改善的話會死掉。」

殺青後他被迫休息半年，期間重新調整生活，也立下學好英文的目標，隨後更迎來電影《左撇子女孩》入圍坎城影展的好消息，讓他笑說希望接下來「可以聽到入圍奧斯卡」。

