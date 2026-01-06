洪榮宏撇離婚 認分居三婚妻3個月

洪榮宏（左）與25歲兒子洪亮合唱《阿爸》。（阿爾發音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天王洪榮宏1月17日在高流開唱，他去年十月底攝護腺動刀，昨天排練時坦言復元得很好，目前「尿速很快」，但他擔心尿急來不及跑廁所，還是包尿布練團。此外，他與第三任妻子張瀞云近半年來社群沒有互動，爆出「婚變」傳聞，他則認了夫妻倆已分居3個月。

對於被疑婚變，洪榮宏澄清和老婆沒有離婚、配偶欄上還是有人，會分居的原因是因為岳母跌倒需要開刀，所以老婆便回高雄去照顧媽媽，自己手術時她也不在，至於這次就在高流舉辦「舊情綿綿」演唱會，老婆會不會去力挺？他則說：「要看岳母（的狀況），應該不方便。」

他之前攝護腺出狀況，不少歌迷擔心是癌症，他特地解釋是攝護腺腫大的問題，導致拍片、開車都沒法憋尿，也因頻尿晚上睡不好，加上醫生評估腫的範圍已經超過80%，所以決定去開刀。

他術後至今兩個多月，透露頭一個月爬樓梯、拿重物都會影響，「那個『地方』很敏感，我很怕痛。」當時有試著練唱，發現有難度，不過經過這段時間的休養，已經恢復得差不多，頻尿大幅改善，還自豪說：「尿速很快！像小孩子一樣。」只可惜身體還停留在開刀前的記憶，需要時間適應。

昨天他與25歲的兒子洪亮一起彩排，父子倆合唱《阿爸》，這次兒子將擔任演唱會嘉賓，洪榮宏也預告其他的嘉賓「很特別、年輕」，會給觀眾很大的驚喜。

