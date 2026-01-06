自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪榮宏撇離婚 認分居三婚妻3個月

洪榮宏（左）與25歲兒子洪亮合唱《阿爸》。（阿爾發音樂提供）洪榮宏（左）與25歲兒子洪亮合唱《阿爸》。（阿爾發音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天王洪榮宏1月17日在高流開唱，他去年十月底攝護腺動刀，昨天排練時坦言復元得很好，目前「尿速很快」，但他擔心尿急來不及跑廁所，還是包尿布練團。此外，他與第三任妻子張瀞云近半年來社群沒有互動，爆出「婚變」傳聞，他則認了夫妻倆已分居3個月。

對於被疑婚變，洪榮宏澄清和老婆沒有離婚、配偶欄上還是有人，會分居的原因是因為岳母跌倒需要開刀，所以老婆便回高雄去照顧媽媽，自己手術時她也不在，至於這次就在高流舉辦「舊情綿綿」演唱會，老婆會不會去力挺？他則說：「要看岳母（的狀況），應該不方便。」

他之前攝護腺出狀況，不少歌迷擔心是癌症，他特地解釋是攝護腺腫大的問題，導致拍片、開車都沒法憋尿，也因頻尿晚上睡不好，加上醫生評估腫的範圍已經超過80%，所以決定去開刀。

他術後至今兩個多月，透露頭一個月爬樓梯、拿重物都會影響，「那個『地方』很敏感，我很怕痛。」當時有試著練唱，發現有難度，不過經過這段時間的休養，已經恢復得差不多，頻尿大幅改善，還自豪說：「尿速很快！像小孩子一樣。」只可惜身體還停留在開刀前的記憶，需要時間適應。

昨天他與25歲的兒子洪亮一起彩排，父子倆合唱《阿爸》，這次兒子將擔任演唱會嘉賓，洪榮宏也預告其他的嘉賓「很特別、年輕」，會給觀眾很大的驚喜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中