娛樂 最新消息

五月天台中終場超有梗 阿信與方丈幽默互動

五月天歌迷打扮成方丈敲木魚，阿信（左）也雙手合十唱歌。（相信音樂提供）五月天歌迷打扮成方丈敲木魚，阿信（左）也雙手合十唱歌。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚在台中洲際棒球場完成「回到那一天」25週年巡迴演唱會-台中站新年快樂版最終場，6場演出順利結束，帶給15萬粉絲許多歡樂與感動，稍作休息後，主唱阿信本週五開始又要投入和「F3」的「恆星之城」巡演。

五月天台中演唱會順利落幕，帶給歌迷許多歡樂與感動。（相信音樂提供）五月天台中演唱會順利落幕，帶給歌迷許多歡樂與感動。（相信音樂提供）

最終場阿信開玩笑說鼓手冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」沒想到瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」全場大笑，因為Jolin日前才剛完成大巨蛋演唱會，還站上大蟒蛇頭頂開唱，讓粉絲驚呼連連，五月天自己忙演唱會，也沒忘記關注Jolin的精彩演出，日前阿信就曾在社群發限動大讚Jolin的表演有世界級水準。

前晚五月天唱到《派對動物》，阿信走下台時，發現竟有歌迷打扮成「方丈」，阿信幽默配合，邊唱還雙手合十，歌迷則邊敲木魚，逗笑全場。

此次巡演，點歌時段也有很多感人時刻，其中一場有歌迷幫忙去年在三峽車禍中不幸喪生的女童母親圓夢，點歌《知足》獻給天上的小天使，催淚全場，阿信也唱到拭淚。完成台中場演出，五月天1月31日將繼續到馬來西亞開唱。

