西島秀俊用寶可夢卡 收服小童星-桂綸鎂讚日本影帝像大樹超有安全感

桂綸鎂（右）形容西島秀俊就像大樹一樣，讓她充滿安全感，不怕犯錯、跌倒。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《最親愛的陌生人》演員西島秀俊、桂綸鎂及日本導演真利子哲也一同在台受訪，桂綸鎂形容西島秀俊像棵大樹，給人安全感，讓她可以像小孩一樣不怕跌倒。西島秀俊則稱，桂綸鎂對於工作的投入，讓他找回演員的初心。

西島秀俊（左）、桂綸鎂（右）在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，與飾演兒子的小童星艾佛瑞斯特感情甚篤。（甲上娛樂提供）

日台影帝影后首度合作，西島秀俊、桂綸鎂飾演在紐約生活的夫婦，因為兒子失蹤，婚姻走向失控。片中夫妻倆夾在工作、育兒中喘不過氣，西島秀俊分享，只要回到家看到兩個兒子，就能讓他瞬間出戲，透過陪孩子玩、做家務，在生活中找到平衡。

桂綸鎂的放鬆方式則是以「大字形」躺在地板上放空，與她文青女神的形象有反差。西島秀俊也附和，工作之餘會遠離市區，在山上的小木屋住家劈柴、生火沉澱，也笑說家裡的院子雖然不會有可怕的熊，不過會出現猴子、雉雞，他還養了一隻狗，被笑根本是「桃太郎」。

由於西島秀俊曾幫《名偵探皮卡丘》的皮卡丘配過音，他竟自稱「叔叔是皮卡丘喔」，並靠著寶可夢卡收服飾演兒子的小童星艾佛瑞斯特，被問到寶可夢卡是哪來的？西島秀俊笑著承認：「我拿我兒子的來用。」

導演真利子哲也訪台經驗豐富，曾認真想過要來台灣養老長住，桂綸鎂也推薦導演，除了台北之外，到台中、台南看看也不錯。至於西島秀俊難得來台，被投餵許多甜點，笑說好像吃胖了。電影將在1月16日上映。

