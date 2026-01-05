自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

EXO主唱CHEN嘴甜寵粉 讚應援手幅藏頭詩好神

EXO主唱CHEN嘴甜寵粉 讚應援手幅藏頭詩好神CHEN大讚粉絲應援使用「台灣」藏頭詩的想法很有SENSE。
（INB100提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團EXO的主唱CHEN前天在台北國際會議中心開唱，他寵粉無極限，與全場破千名粉絲一對一自拍，從傍晚一直站到晚上，整個過程將近5小時，卻沒有任何倦容，獲得粉絲極大好評。

CHEN開場甜言蜜語不斷，表示：「與台灣粉絲面對面，我想起的單字就是『漂亮』、『可愛』！」聽到有男粉絲叫他「哥」，他也大讚很帥。好久沒來台灣，CHEN忍不住稱台灣香腸真是太好吃，更上演超生動的吃小籠包教學，逗得粉絲哈哈大笑。

他很高興在新年伊始就能來台演出，並用「行走CD」般的超強唱功帶來23首歌曲，鐵肺高音讓全場驚呼聲連連。只是唱到一半，他突然失聲大喊「救救我」，原來是他在後台為補充體力，吃了一根香蕉，卻被口水噎住，他也拜託粉絲別外傳，個人珍藏就好。

演出尾聲，他邀請一男一女粉絲獻唱，CHEN給台粉100分滿分，沒想到大家這麼會唱歌。至於粉絲準備的應援手幅寫著「和無可取代的鍾大（本名）一起相遇的每一個瞬間，都讓人心動」，這兩句話的韓文開頭剛好就是「台灣」，藏頭詩被CHEN大讚很有SENSE。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中