EXO主唱CHEN嘴甜寵粉 讚應援手幅藏頭詩好神

CHEN大讚粉絲應援使用「台灣」藏頭詩的想法很有SENSE。

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團EXO的主唱CHEN前天在台北國際會議中心開唱，他寵粉無極限，與全場破千名粉絲一對一自拍，從傍晚一直站到晚上，整個過程將近5小時，卻沒有任何倦容，獲得粉絲極大好評。

CHEN開場甜言蜜語不斷，表示：「與台灣粉絲面對面，我想起的單字就是『漂亮』、『可愛』！」聽到有男粉絲叫他「哥」，他也大讚很帥。好久沒來台灣，CHEN忍不住稱台灣香腸真是太好吃，更上演超生動的吃小籠包教學，逗得粉絲哈哈大笑。

他很高興在新年伊始就能來台演出，並用「行走CD」般的超強唱功帶來23首歌曲，鐵肺高音讓全場驚呼聲連連。只是唱到一半，他突然失聲大喊「救救我」，原來是他在後台為補充體力，吃了一根香蕉，卻被口水噎住，他也拜託粉絲別外傳，個人珍藏就好。

演出尾聲，他邀請一男一女粉絲獻唱，CHEN給台粉100分滿分，沒想到大家這麼會唱歌。至於粉絲準備的應援手幅寫著「和無可取代的鍾大（本名）一起相遇的每一個瞬間，都讓人心動」，這兩句話的韓文開頭剛好就是「台灣」，藏頭詩被CHEN大讚很有SENSE。

