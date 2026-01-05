《人物專訪》林哲熹聯手阿建驅魔 台印互學髒話培養默契

林哲熹（左）、阿建巴吉瓦合作《叫我驅魔男神》一拍即合，很快建立好默契。（記者王文麟攝）

記者鍾志均／專訪

台灣、印度合拍片《叫我驅魔男神》講述台灣魯蛇遇上印度膽小鬼組隊驅魔的荒謬旅程。主角林哲熹與印度男神阿建巴吉瓦一邊談鬼，一邊大笑，正如電影給人的印象，看似胡鬧，卻意外真誠。

林哲熹（右）、阿建巴吉瓦（左）在片中聯手驅魔，中為女主角雷嘉汭。（光盛影業提供）

林哲熹形容飾演的角色「湯仔」是個「很廢、很魯」的存在，「他的虛張聲勢，其實來自於沒自信。」但這份「廢感」和他私下性格形成反差，林哲熹笑說：「我其實是想當英雄的人，不滿足於原地踏步。」於是他去年赴韓國短期遊學，未來可能再短居日本，接受不同文化洗禮。

首次搭檔拍片，阿建巴吉瓦毫不掩飾對林哲熹的欣賞：「他真的很帥，而且喜劇節奏超好，排練時一直給我驚喜。」因拍攝時程緊湊，兩人幾乎天天被關在片場，靠聊天、互丟笑點、教對方髒話拉近彼此距離。

該片除了驅魔，還有宗教信仰元素。林哲熹雖信奉道教，但認為不同宗教都在勸人向善，並提到童年曾被神婆預言未來會常出現在電視上，長大後回頭看竟應驗，「那種感覺很奇妙，讓人很安定。」

阿建則分享前陣子父親過世後，有天睡覺突然聽見爸爸的聲音，甚至感覺有阿飄在搖動床鋪，讓他當場嚇醒，苦笑說：「這種事只要遇到一次就好。」幽默補充：「如果再來，我的球棒已經準備好了。」

