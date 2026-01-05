自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜爆張菲很會玩 觀眾敲碗下面一位

胡瓜（中）找來老友檢場（左）、潘若迪同遊貓空，節目中大談張菲近況。（下面一位提供）胡瓜（中）找來老友檢場（左）、潘若迪同遊貓空，節目中大談張菲近況。（下面一位提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝大哥胡瓜跨界經營頻道《下面一位》成果斐然，最新一集找來檢場與潘若迪合體出遊，自元旦上線後突破73萬觀看數，而整集最大焦點，莫過於久未露面的綜藝大哥大張菲近況意外曝光。

胡瓜爆張菲很會玩 觀眾敲碗下面一位張菲淡出演藝圈多年，平時喜好遊山玩水。
（翻攝自臉書）

三人在節目中不斷提起未現身的張菲，檢場透露張菲退休生活過得自在，平時喜好遊山玩水、不理外界紛擾，除了沉迷遙控飛機與重機，性格也十分親民，「走到哪都能聊成一片，沒有半點大牌架子。」

胡瓜也附和張菲天性愛熱鬧，錄完節目後常和朋友聊天到天亮，對休閒生活極其講究。他回憶人生第一次去花蓮旅遊，就是張菲親自帶隊，包車走中橫一路玩到目的地，形容張菲「是很會玩、也很懂生活的人」。

事實上，檢場和張菲有著師徒情緣，他過去因生意失敗負債，在張菲引薦下進入演藝圈，最初在《一道彩虹》負責打雜、撿道具，隨後在《黃金拍檔》被主持群調侃爆紅，成為「黃金五寶」之一，「檢場」二字正是源自他最初撿道具的工作內容。

由於全集含「菲」量極高，引發網友瘋狂敲碗「希望瓜哥可以找一集去拜訪菲哥」，對此節目帳號也按讚回應，引發外界對雙王合體的高度期待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中