胡瓜爆張菲很會玩 觀眾敲碗下面一位

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝大哥胡瓜跨界經營頻道《下面一位》成果斐然，最新一集找來檢場與潘若迪合體出遊，自元旦上線後突破73萬觀看數，而整集最大焦點，莫過於久未露面的綜藝大哥大張菲近況意外曝光。

張菲淡出演藝圈多年，平時喜好遊山玩水。

三人在節目中不斷提起未現身的張菲，檢場透露張菲退休生活過得自在，平時喜好遊山玩水、不理外界紛擾，除了沉迷遙控飛機與重機，性格也十分親民，「走到哪都能聊成一片，沒有半點大牌架子。」

胡瓜也附和張菲天性愛熱鬧，錄完節目後常和朋友聊天到天亮，對休閒生活極其講究。他回憶人生第一次去花蓮旅遊，就是張菲親自帶隊，包車走中橫一路玩到目的地，形容張菲「是很會玩、也很懂生活的人」。

事實上，檢場和張菲有著師徒情緣，他過去因生意失敗負債，在張菲引薦下進入演藝圈，最初在《一道彩虹》負責打雜、撿道具，隨後在《黃金拍檔》被主持群調侃爆紅，成為「黃金五寶」之一，「檢場」二字正是源自他最初撿道具的工作內容。

由於全集含「菲」量極高，引發網友瘋狂敲碗「希望瓜哥可以找一集去拜訪菲哥」，對此節目帳號也按讚回應，引發外界對雙王合體的高度期待。

