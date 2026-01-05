F4花美男宇宙 改寫亞洲偶像版圖

松田翔太（左起）、小栗旬、松本潤、阿部力被公認最像原著漫畫的F4，是不少人心目中最好看的《流星花園》。（緯來日本台提供）

F4從校園紅到亞洲各地，也掀起偶像劇黃金時代序幕。這齣現象級偶像劇在台最高收視率飆破6，更風靡全亞洲，至今仍是菲律賓最受歡迎的電視劇，創下最高57.4、平均42.9的超高收視率。後來日、韓、泰、中國等地陸續翻拍這部經典IP，更讓F4成為橫跨世代的青春代名詞。

王鶴棣（左起順時針）、梁靖康、吳希澤、官鴻、沈月演出中國版《流星花園》。（翻攝自微博）

中國版F4 劇情改編大起爭議

柴智屏2018年繼續操刀中國版《流星花園》，找來沈月、王鶴棣、官鴻、梁靖康、吳希澤主演，「小S」徐熙娣飾演道明寺姊姊，還有台版主題曲《情非得已》原唱「哈林」庾澄慶客串。雖然開播前備受期待，但劇情改編幅度大，像是原作中杉菜是被迫就讀貴族學校，中國版改為主動考進；而F4懲罰人的方式也從貼紅紙條變成比橋牌，引發不少爭議。

《流星花園》IP紅遍全亞洲，各國都掀起翻拍潮，日韓泰都有屬於自己的「F4」，日本的松本潤、小栗旬宛如漫畫走入現實，李敏鎬、金賢重則是讓韓流吹向亞洲，把「花美男」推成國際流行關鍵字。

日版F4 推升嵐成國民天團

早在台灣版之前，日本在1995年就推出了《流星花園》（原名：花樣男子）的真人日劇版，當時F4的老大道明寺由谷原章介飾演，花澤類則是藤木直人。只是這一版人氣不如2005年的版本，霸道貴公子道明寺司由「嵐」的松本潤飾演，溫柔的花澤類則是小栗旬演出，兩人也憑藉此劇奠定在日本演藝圈地位，更一把將「嵐」推成國民天團。

金俊（左起）、金汎、李敏鎬和金賢重演出韓版《流星花園》，當年在台吹起一股韓系花美男旋風。（翻攝自X）

韓版F4 李敏鎬躍上亞洲頂流

2009年的韓國版再次證明《流星花園》是不敗IP，飾演「具俊表」的李敏鎬堪稱最大贏家，憑該劇躍升成「亞洲頂流」，接連主演《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等作品，至今人氣不墜。扮演「尹智厚」的金賢重原先音樂、戲劇雙線發展，更帶動劇迷關注其所屬男團SS501，不料卻捲入家暴、酒駕等私生活爭議，形象重挫，近年他轉往小規模演出，成為F4中人生轉折最劇烈的一位。

Dew（左起）、Nani、Bright、Win帥氣十足，演出泰版《流星花園》風靡全泰國。（翻攝自X）

泰版F4 Bright道明寺上身挨轟

近年泰國影視作品也不遑多讓，泰版F4可說是大功臣，2021年推出的泰版《流星花園》，找來因BL劇《只因我們天生一對》爆紅的Bright飾演道明寺，他的搭檔Win則是飾演西門，兩人再次合作掀起熱議。只是2023年，泰版F4來台宣傳態度不佳，Bright更被轟有大頭症，宛如道明寺上身，且Bright去年高調認愛又惹來一身爭議，評價兩極。

