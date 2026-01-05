《流星花園》飄香25年 F4傳奇青春代名詞

吳建豪（左起）、周渝民、言承旭和朱孝天去年曾在台北大巨蛋合體。（相信音樂提供）

記者陳慧玲、蕭方綺、鍾志均、廖俐惠／專題報導

2026年是台版經典偶像劇《流星花園》播出25週年紀念，隨著F4在2025年的兩度合體，以及事後朱孝天異動、五月天阿信加入「F3」共同展開的「F✦FOREVER恆星之城」巡演造成轟動，都讓F4話題不斷，也讓戲迷湧現各種青春回憶。

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭「F3」組合搭上五月天阿信展開的演唱會相當轟動。（相信音樂提供）

抬頭有流星 邁步是花園

如同製作人柴智屏說過的，F4從來都不是一個「團體」，但言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民卻因《流星花園》中的角色讓粉絲難以忘懷。2025年7月12日，當時解散16年，而且已12年沒有合體的F4在五月天大巨蛋演唱會上驚喜出現，高唱《流星雨》為演唱會帶來最高潮，當時阿信介紹F4：「那是一個抬頭就有流星，邁步就是花園的時代，見證奇蹟就是現在！」當時言承旭在台上也哽咽說：「一輩子不敢想像的，五月天給我們力量，站在台上回憶青春。」

言承旭（後排左起）、大S、周渝民、朱孝天（前排左）和吳建豪演出《流星花園》紅遍全亞洲。（華視提供）

阿信執念 促成F4神級回歸

促成F4合體回歸，是因阿信心中有個執念：「我們年輕時，那些所有的美好，正在逐漸消失中。想把這些僅存的美好，再一次集結。而F4，就是其中之一。」阿信和相信音樂營運長謝芝芬，歷經兩年時間終於把F4齊集舞台上，現場版《流星雨》短短一天內在YouTube突破100萬次點擊，亞洲多個國家民眾也紛紛留言，期待F4能到當地巡演，再次證明F4的驚人魅力。

從流星花園到恆星之城 F4青春沒散場

儘管之後朱孝天因理念問題未能加入巡演，但阿信邀集天王好友周杰倫助陣，和他以及「F3」共同演唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，締造超過2600萬次點擊，成功為F3+1巡演造勢，耗資2.5億台幣打造的演唱會，繼上海4場秒殺之後，1月9日起也將繼續到成都開唱3場，台灣粉絲則期待有機會唱回台北或高雄。

