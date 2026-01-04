自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》陳姸霏半年沒戲拍淪「伸手牌」 嘆房價飛漲追不上

作為演員雖然收入不穩定，但陳姸霏的買房夢想沒停過。（記者胡舜翔攝）作為演員雖然收入不穩定，但陳姸霏的買房夢想沒停過。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

陳姸霏在公視台語台戲劇《人生只租不賣》飾演菜鳥租賃管理師，戲外她租屋經驗豐富，高中就開始在校外租房，現在和好友合租家庭式公寓，一人2貓一個月房租12500元，相當划算，只是她去年恰巧有快半年沒工作，面臨差點繳不出房租的危急時刻，只好打電話請求媽媽金援。

出社會還跟父母要錢會不會拉不下面子？25歲的她理直氣壯說：「我朋友有句話很正確，當你還有後援可以用，當然要用！」她當年選擇當演員，爸媽也曾替她擔憂收入，這回她開口借房租、勞健保的錢，她認為「欠爸媽錢，比欠朋友錢還好還債」。

嘆房價飛漲追不上  甜交大5歲男友

作為租屋族，她一直有買房夢，但她就是現代年輕人，苦嘆：「我一直在長大，房價也一直在成長，讓我追不上。」

而她這回接受專訪時，也難得鬆口認愛圈外男友，她嬌滴滴指出戀情剛萌芽，對方大她5歲，會不會擔心見光死？一旁很有經驗的前輩黃河給了她「你懂」的眼神，畢竟黃河上一段戀情就是見光死，陳姸霏接收到「提示」立刻回：「希望大家給我私人生活空間。」

至於先前房租付不出來，有沒有請男友幫忙，她苦笑說對方知道她入不敷出之際，只說「我來教你理財」，她聽了後傻眼，僅嘻笑回：「看股票的書我都看不懂。」自嘲仍處於「沒有財可以理」的人生階段。

