陸一龍憶曹西平敢說敢面對 猝逝是演藝圈遺憾

安婕希（左起）、蔡瑞雪、導演洪成昌、林子閎、陸一龍一同出席電影《大咖時代》開鏡記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《大咖時代》昨正式開鏡，導演洪成昌率領主要演員陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人一同出席記者會。曾在華視與曹西平共事的陸一龍，談到對方猝逝時語氣沉重，除了感嘆是「演藝圈的遺憾」，也大讚曹西平很有個性，「他敢說、敢面對！」

陸一龍回憶，曹西平年紀比他小10歲，因為個性使然，所以紅得比較慢，「但在演藝圈裡，他的跳舞和造型都是一流的，希望這樣的人可以越來越多。」

提到健康狀況，75歲的陸一龍透露至今做健康檢查都沒有出現紅字，笑說醫生曾要他「少講話」，但他覺得能帶給大家歡樂更重要，「希望大家都能保持健康」。

男主角林子閎在片中飾演出道13年卻始終未能走紅的素人演員，被問到昔日「SpeXial」團員連晨翔與劉品言日前迎來女兒，是否有送上祝福，他害羞笑說「我回去問一下」，似乎尚未正式傳達祝賀。

至於曾與簡廷芮組成雙人團體「Dears」的安婕希，在片中飾演林子閎的妹妹。被問到昔日搭檔捲入「粿王風波」，她表示近期僅在IG限時動態和她有互動，簡單表示希望她新的一年一切順利。

