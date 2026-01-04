陳亞蘭砸錢打造歌仔戲實境綜藝 王彩樺力挺不談酬勞

莊凱勛（左起）、Dora謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲參與《女俠俱樂部》開鏡。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳亞蘭製作歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》，昨與王彩樺、白雲、莊凱勛、Dora謝雨芝出席開鏡記者會，現場與台灣優質生命協會合作辦桌，和200多位弱勢與獨居長者齊聚同歡。資深藝人曹西平日前猝逝，他生前曾透露暗戀陳亞蘭30年，昨陳亞蘭聽聞則靦腆表示害羞，「我知道的話我可能會考慮」。

陳亞蘭聽聞曹西平暗戀她面露驚訝，笑回當時若得知可能會考慮。（記者胡舜翔攝）

曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說對方是他的菜、想要認識她，卻一直苦無機會。陳亞蘭說之前從沒聽曹西平跟她說過，否則她可能會考慮，陳亞蘭也笑說自己以前聽到暗戀她的幾乎都是女生，像小禎就曾說過自己從小就想嫁給她。

曹西平。（翻攝自臉書）

王彩樺過去在秀場和綜藝節目上常會遇到曹西平，說對方很疼她，「他離開讓我們很心疼捨不得，希望曹大哥一路好走。」白雲則讚對方真性情，笑說自己也曾被他罵過醜八怪，「曹大哥這樣罵是正確的，我就不反駁了。」

陳亞蘭為了歌仔戲投入大量心力，這次做歌仔戲實境節目也是出錢出力，笑說至今還不敢去算製作費，「我做事就是要做到對得起觀眾，只要花得起、貼錢都沒關係。」王彩樺力挺陳亞蘭對台灣歌仔戲的用心，坦言都沒跟她提到酬勞，現場喊話：「沒有錢都沒關係！」

