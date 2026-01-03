小玫瑰台中助陣五月天 感謝阿信給予第二人生

五月天在台中開唱，冠佑（右二）的寶貝女兒小玫瑰（右三）擔任嘉賓。

（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天前天在台中洲際棒球場開唱，冠佑的寶貝女兒「小玫瑰」劉芯妤助陣擔任嘉賓，父女倆一起合唱了五月天《我不願讓你一個人》，感動滿場的歌迷。

冠佑跨年才分享新年願望，不捨女兒要出國留學，「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點。」前天他與女兒一起合唱，阿信感性分享：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」

小玫瑰遺傳爸爸的音樂細胞，還獨自演唱了自創曲《朋友而已》，讓觀眾聽得陶醉。演唱會上，小玫瑰也跟乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，兩年前跟你在那（小舞台）看星星。」感謝阿信在音樂之路給她的支持與幫助。

阿信回想起錄製《為愛而生》專輯時，曾收錄小玫瑰出生時的哭聲，現場卻口誤說成是怪獸進到產房錄音，讓怪獸緊張直喊「冠佑我真的沒去」，把冠佑嚇了一大跳。

阿信不忘追問冠佑到底有沒有進去產房，冠佑也解釋：「沒有，我是請護士幫我錄的，我確定是護士」，阿信冷不防又虧：「那護士不是叫溫尚翊（怪獸本名）吧」，笑翻全場。

