自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小玫瑰台中助陣五月天 感謝阿信給予第二人生

小玫瑰台中助陣五月天 感謝阿信給予第二人生五月天在台中開唱，冠佑（右二）的寶貝女兒小玫瑰（右三）擔任嘉賓。
（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天前天在台中洲際棒球場開唱，冠佑的寶貝女兒「小玫瑰」劉芯妤助陣擔任嘉賓，父女倆一起合唱了五月天《我不願讓你一個人》，感動滿場的歌迷。

冠佑跨年才分享新年願望，不捨女兒要出國留學，「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點。」前天他與女兒一起合唱，阿信感性分享：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」

小玫瑰遺傳爸爸的音樂細胞，還獨自演唱了自創曲《朋友而已》，讓觀眾聽得陶醉。演唱會上，小玫瑰也跟乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，兩年前跟你在那（小舞台）看星星。」感謝阿信在音樂之路給她的支持與幫助。

阿信回想起錄製《為愛而生》專輯時，曾收錄小玫瑰出生時的哭聲，現場卻口誤說成是怪獸進到產房錄音，讓怪獸緊張直喊「冠佑我真的沒去」，把冠佑嚇了一大跳。

阿信不忘追問冠佑到底有沒有進去產房，冠佑也解釋：「沒有，我是請護士幫我錄的，我確定是護士」，阿信冷不防又虧：「那護士不是叫溫尚翊（怪獸本名）吧」，笑翻全場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中