娛樂 最新消息

冠軍之路元旦上映票房創雙紀錄-尋秦記港澳狂賣 兩天突破8700萬台幣

紀錄片《冠軍之路》感動人心，一上映就刷新票房紀錄。（牽猴子提供）紀錄片《冠軍之路》感動人心，一上映就刷新票房紀錄。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣棒球國家隊紀錄片《冠軍之路》於元旦正式上映即展現強勁氣勢，首日全台票房衝破862萬元，加上其他搶先場次，累積票房已達978萬元，一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」與「元旦新片全台票房冠軍」雙紀錄。

古天樂監製兼主演電影版《尋秦記》，在影迷熱烈期待下於香港一上映就破紀錄。（華映提供）古天樂監製兼主演電影版《尋秦記》，在影迷熱烈期待下於香港一上映就破紀錄。（華映提供）

中華職棒會長蔡其昌在2024年世界棒球12強賽期間一路陪伴中華隊，見證球隊從不被看好到奪下世界冠軍。上映當天，他與中職球星曾頌恩現身台中戲院出席映後活動，期盼觀眾能從電影中感受到：「即使外界不看好，也不能失去信心，只要團結、全力以赴，就能克服困難。」

元旦同樣傳出票房捷報的還有話題台片《大濛》，上映以來憑藉穩定口碑持續吸引觀眾，全台累積票房正式突破8000萬元。

此外，電影版《尋秦記》在港澳上映後氣勢如虹，繼首日創下香港影史最高開片票房紀錄後，連續兩天票房皆破千萬港幣，目前累積票房已突破2174萬港幣（約新台幣8761萬元），勢不可擋。《尋秦記》將於1月9日在台上映。

