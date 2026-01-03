自由電子報
娛樂 最新消息

Jolin踩巨蟒開唱 笑稱像玩海盜船-孫燕姿新年搶攻香港啟德主場館

蔡依林站上巨型蟒蛇升空開唱，受訪笑稱感覺像在玩海盜船。（記者胡舜翔攝）蔡依林站上巨型蟒蛇升空開唱，受訪笑稱感覺像在玩海盜船。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林3場大巨蛋演唱會順利落幕，她的表演被網友盛讚是「天花板級別」的演唱會，對此前晚她受訪笑回：「It’s my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」另一位天后孫燕姿今年也有望接棒在台北大巨蛋開唱，昨天搶先宣布3月唱進香港全新地標「啟德主場館」，是2026年巡演的開春首場。

Jolin踩巨蟒開唱 笑稱像玩海盜船-孫燕姿新年搶攻香港啟德主場館孫燕姿宣布要在香港全新地標「啟德主場館」開唱的好消息。
（Make Music提供）

由寬魚國際主辦的孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站，3月13、15日在啟德主場館登場。這套巡演自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，目前完成18場，累計超過50萬人次到場朝聖。

距離孫燕姿上一次在香港舉辦個唱已是2014年，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售，口碑至今仍被歌迷津津樂道。孫燕姿相隔12年再次站上香港舞台，歌迷萬分期待，許多台灣粉絲也紛紛敲碗，希望台北站趕緊公佈開唱時間。

Jolin前晚唱完演唱會在後台受訪，她踩上30公尺長的巨型蟒蛇升天繞場噱頭十足，受訪吐露站在蟒蛇上心情毫不緊張，「（蛇）走得愈快我就愈開心，很像是海盜船的感覺。」還表示：「我第一次在彩排就很『估溜』。」完全沒有懼高的問題，演唱會唱完她也約了SPA按摩放鬆。

首次站上台北大巨蛋，Jolin坦言唱完3場不過癮，「覺得好像還可以再多唱幾場的感覺。」面對琳瑯滿目的巨型道具中，加上挑戰大巨蛋場域，天后自曝彩排時一度發暈。

Jolin解釋，大巨蛋舞台形狀並非正方形而是斜切設計，站在中心點時體感容易偏離，「舞台真的太大，地上標滿走位記號！」讓她時常只能猛盯著地板的標誌記號，「一心想著到底要走去哪！」

Jolin最新的「Pleasure」巡演佳評如潮，她已陸續排定海外場次，坦言唱得意猶未盡，可惜台北大巨蛋今年的檔期已滿，加上高雄場地時間也未能搭上，今年恐無緣在台灣加場。

點圖放大body

