《開年憾事》香港武指袁祥仁辭世享年68歲 湯米李瓊斯34歲愛女陳屍酒店

維多莉亞瓊斯（右）曾追隨父親湯米李瓊斯腳步踏入影視圈，兩人2017年曾一同出席東京影展。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕新年第一天，華語與西洋影壇即傳來憾事，香港著名武術指導、導演兼演員袁祥仁，於元旦中午因病在香港伊利沙伯醫院辭世，享壽68歲。另一方面，79歲好萊塢傳奇男星湯米李瓊斯則痛失愛女維多莉亞瓊斯，她被發現陳屍於舊金山一間高級酒店，年僅34歲，確切死因仍待法醫鑑定釐清。

袁祥仁在幕前幕後都相當活躍，最知名角色包括《功夫》裡賣功夫秘笈的乞丐。（翻攝自X）

袁祥仁為已故武術大師袁小田之子、被譽為「天下第一武指」袁和平的胞弟，是「袁家班」核心成員之一，對華語動作電影影響深遠。他生前曾幽默自嘲：「大家都說袁和平是天下第一武指，那我排行老二，是不是就算天下第二武指了。」

除了參與過上百部華語、好萊塢影視作品動作設計，袁祥仁也常在幕前演出，經典角色包括周星馳《功夫》中販售武功秘笈的乞丐、《武狀元蘇乞兒》的資深乞丐洪日慶，以及《太極張三豐》的凌道長等。其喪禮預計於2月1日在香港世界殯儀館設靈。

星二代維多莉亞為湯米李瓊斯與第二任妻子金伯莉克勞利之女，曾短暫踏入演藝圈，出演父親主演的《MIB星際戰警2》、還有父親自導自演的《馬奎斯的三場葬禮》等片。警方尚未公布死因，也未對外透露更多細節，但初步判斷不涉及謀殺或其他刑事案件。

