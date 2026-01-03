自由電子報
娛樂 最新消息

威爾史密斯遭控性騷男樂手 被指報復性不當解雇惹爭議

威爾史密斯遭指控涉嫌性騷擾，引發爭議。（美聯社）威爾史密斯遭指控涉嫌性騷擾，引發爭議。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕影星威爾史密斯昨傳出遭一名小提琴手布萊恩金約瑟指控涉嫌性騷擾、不當解雇及報復，引發軒然大波。

《綜藝報》報導，布萊恩金約瑟指稱，威爾史密斯自2024年邀請他合作，接下來還一起巡迴表演以及錄製新專輯，兩人關係愈來愈密切，威爾史密斯曾對布萊恩金約瑟說：「你跟我之間有一種特殊的連結，這是我從未與別人有過的感覺。」

事件是發生在2025年3月巡演的拉斯維加斯站，布萊恩金約瑟發現有人闖入他的房間，留下濕紙巾以及一瓶印有他人名字的HIV藥物，一張紙上面還寫著：「布萊恩，我最晚會在5:30回來，就只剩我們了（愛心），Stone F。」布萊恩金約瑟認為這是一種性暗示，意思是某個人很快就會來房間，與他發生性行為。

結果他將此事反映給飯店以及威爾史密斯的團隊，巡演的團隊就拿這件事情羞辱他，並告知他已經被解雇，還暗指他捏造故事。布萊恩金約瑟也因為這起事件出現PTSD，還有經濟上的損失，因此以報復、不當解雇以及性騷擾為由，向威爾史密斯以及相關公司提告求償。目前威爾史密斯方並未做出回應。

點圖放大body

