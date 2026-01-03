《人物專訪》姚淳耀為郭書瑤擋槍 自曝助性道具 規劃人生效法大谷翔平

郭書瑤（左）被問到私密話題嚇壞了，幸好姚淳耀出聲解圍。（彼此影業提供）

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長，與郭書瑤展開尋愛之旅。（彼此影業提供）

姚淳耀、郭書瑤在八大影集《何百芮的地獄戀曲》展開尋愛之旅，劇情辛辣，涉及情趣用品橋段。單身7年的郭書瑤被問及如何解決生理需求時，嚇得高八度喊：「蛤，我不會去想。」已是人夫的姚淳耀跳出解圍，自曝：「我結婚3年了，老婆送我一個飛機杯。」

姚淳耀公開自己的「曼陀羅九宮格」。（姚淳耀提供）

姚淳耀大方分享使用飛機杯心得：「很好，可以滿足幻想跟生理需求。」也坦承隨著年紀增長，夫妻行房頻率下降。也因這次拍戲，他還特別上網搜尋情趣用品，至於有無用來夫妻「助性」？他說：「沒有，只有我自己在用，我只有用過飛機杯，其他我就沒有研究。」姚淳耀的「擋槍」讓郭書瑤感動不已，直呼他是救命恩人，並表示想保留較私密的話題。

瑤瑤人生目標月收入百萬

劇中飾演甜點店店長的姚淳耀，分享多年來以「曼陀羅九宮格」規劃人生，靈感來自日本球星大谷翔平。他將目標拆解、倒推行動，即使未達標，也確保自己走在路上，他將表格將人生劃分為工作、學習、人際、金錢、福報、家人、太太、健康等面向，展現極度細膩且務實的生活哲學。

姚淳耀坦言二十幾歲就對表演有極高期待，想要獲得獎項的肯定，自招以前還在寫給朋友的生日卡片上署名「影帝」，如今認為那是一種長期的心理暗示，「好像你心裡一直有這件事情，就會慢慢靠近」。郭書瑤聽後直呼佩服，笑說自己的目標很務實：「希望月收入百萬。」姚淳耀打趣回：「我也有寫。」讓郭書瑤驚呼兩人默契太好。

結婚3年曾因瘋電玩惹怒老婆

姚淳耀與設計師太太林羿交往12年、結婚近3年，形容婚姻仍像談戀愛，夫妻更像生活夥伴，談到相處之道，認為溝通比情緒重要，自曝夫妻唯一的衝突竟是因為他打電動玩到忘我也忘了時間，讓太太變成「電玩寡婦」，直到要睡覺才發現太太氣到鎖房門，讓他只能放低姿態求和。他在九宮格的「太太」一格寫下極具閃光的目標，如「每天稱讚一次」、「溝通良好」、「包容」、「讓著她」，甚至直言要「把她當女兒養」，至於生子目前尚未列入規劃。

