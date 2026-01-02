〈元旦傳喜訊4〉謝京穎夢蛇揭雙胞胎性別 張書偉開心入住女生宿舍

張書偉（左）、謝京穎舉辦寶寶性別趴，兩人揭曉前超緊張。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎和張書偉結婚2年，去年底喜曝「做人成功」，馬年將迎接雙胞胎，昨分享為寶寶舉辦性別趴的影片。夫妻倆在揭曉前都認為是男娃，當刺破氣球看到粉紅色氣球（喻意女娃）飛出時，兩人不約而同露出驚訝表情。

張書偉被問到寶寶性別，他一度結巴：「我…我自己的第六感，坦白說，我覺得是男生。」因為他家中有3個男生，謝京穎立刻回嘴：「我們家3個女生。」兩人互嗆之餘，還討論染色體分配，張書偉說：「是爸爸為主啊！」謝京穎則分享夢見蛇的直覺：「在確定懷孕的過幾天，我夢到了一堆蛇，所以我覺得是男生。」

揭曉前，兩人難掩緊張，刺破氣球前還喊：「等一下！」當粉紅色氣球飛出那一刻，謝京穎瞪大雙眼、狂拍手，張書偉則驚訝到一度摀嘴不敢置信。雖然都猜錯寶寶性別，兩人仍開心到說不出話，隨後甜蜜擁抱，畫面暖心又逗趣。

謝京穎分享迎接人生新階段的期待，「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶」，她也不忘恭喜老公張書偉「入住女子宿舍」、「老公的前世情人來了，一次還兩個」。

