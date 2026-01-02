〈元旦傳喜訊1〉長澤雅美甜嫁幕府將軍名導 《網球王子》本鄉奏多晉升人夫

長澤雅美昨天突拋震撼彈，宣布嫁給大5歲電影導演福永壯志。（資料照）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本演藝圈元旦爆雙喜訊！國民女神長澤雅美、童星出身的男演員本鄉奏多不約而同選在昨天宣布婚訊，獲廣大粉絲樂稱是「東洋娛樂圈的年度開運日」。

福永壯志曾參與影集《幕府將軍》第一季的拍攝工作。（資料照、翻攝自X）

38歲的長澤雅美昨一早在東寶藝能官網投下震撼彈，宣布與大5歲的電影導演福永壯志完成結婚登記。她罕見以親筆簽名公開心聲，低調又溫柔的寫下：「彼此扶持，珍惜每一天的生活。」

長澤雅美主演《在世界的中心呼喊愛情》、《海街日記》、《信用詐欺師JP》等作品，一路從清純女神走到演技派代表；過去她與二宮和也、伊勢谷友介等大咖傳緋聞，還曾和大24歲的男星Lily Franky傳出父女戀，遭經紀公司否認，最終情定福永壯志。

童星出身的本鄉奏多正式成為人夫，吸引粉絲送上祝福。（翻攝自X）

福永壯志於北海道出生，2003年移居美國學習電影製作，直到2019年回東京發展，首部劇情長片《放開我的手》入選柏林影展電影大觀單元，近年也參與影集《幕府將軍》拍攝，才華洋溢。

另外，35歲的本鄉奏多準時在日本時間1月1日發文，以極簡風格寫下：「已完成結婚登記，對方是一般女性。」請大家繼續給予守護與關心。

本鄉奏多演過《網球王子》越前龍馬、《NANA》岡崎真一，到《進擊的巨人》、《鋼之鍊金術師》等，堪稱是「漫改專業戶」；多年來他給人理性、宅系又神秘的印象，不料新年第一天就宣布成為人夫，令粉絲又驚又喜。

