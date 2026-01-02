自由電子報
娛樂 最新消息

Jolin駕3600萬元金豬 喊有加場動力

蔡依林站上巨型「貪婪金豬」霸氣登場。（凌時差提供）蔡依林站上巨型「貪婪金豬」霸氣登場。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林昨晚在大巨蛋舉辦第3場演唱會，她身騎要價3600萬元的巨型「貪婪金豬」霸氣登台，是本次巡演最貴的道具舞台。而在情歌篇章會翻頁的「真相之書」上看2000萬元，還有極為逼真的「劍林舞台」及夢幻的「綠丘巨人」造價各要1800萬元，超狂視覺吸引滿場觀眾目光。

蔡依林的大巨蛋演唱會順利落幕。（凌時差提供）蔡依林的大巨蛋演唱會順利落幕。（凌時差提供）

愉悅紙鈔飛撒 綠丘巨人、劍林舞台藏巧思 稱美夢成真

Jolin在每個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛，在第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」及「貪婪金豬」，打造逼真的立體寓言舞台，處處暗藏巧思。

Jolin華麗變身成了「魔女莉莉絲」，她站在巨劍高呼：「我回來找你麻煩了，你開心嗎？」唱完《惡之必要》後，隨即帶來《特務J》、《你也有今天》等嗨歌，當中穿插特技舞者攀上「禁忌之劍」，並在劍上恣意搖擺及進行倒掛演出。

蔡依林化身「魔女莉莉絲」站在巨劍上華麗亮相。（凌時差提供）蔡依林化身「魔女莉莉絲」站在巨劍上華麗亮相。（凌時差提供）

由於每把利劍重達30多公斤，在舞台移動搬運時，成了每一位特技舞者的體能考驗，Jolin更不忍笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」

緊接著主舞台上出現5層樓高的「貪婪金豬」，總重高達4噸，Jolin身披金色戰袍先是站上金豬高唱《BLOODY MARY》，歌詞不斷高喊「MONEY MONEY」，金豬的嘴巴隨後瘋狂吐鈔，大量的「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，讓搖滾區的觀眾瘋搶。

令人驚喜的是，Jolin接著進入「貪婪金豬」舞台，與12名舞者復刻名畫場景，舞者高舉印有Jolin臉孔的蛋糕，透過《甜秘密》隱喻食慾的失控與誘惑，最後天后選唱《WOMAN’S WORK》、《美人計》，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙詮釋「色慾」本質。

蔡依林與舞者互動充滿視覺效果。（凌時差提供）蔡依林與舞者互動充滿視覺效果。（凌時差提供）

Jolin的3場大巨蛋演唱會順利落幕，配合其中一套造型，她難得穿上時尚造型款「運動鞋」開唱，天后忍不住笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱《妥協》的時候，讓歌迷接拖鞋？」

body

