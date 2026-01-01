全台跨年迎2026 李千娜火辣馬甲 安心亞搖滾呼呼

李千娜身穿火辣馬甲登場，大秀長腿與蜜桃臀。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、張釔泠／台北報導〕「台北最High新年城2025跨年晚會」昨晚在台北市政府前市民廣場熱鬧登場，雖然天公不作美，整日陰雨綿綿，現場仍有民眾熱情齊聚。晚會由吳姍儒、黃豪平、夏和熙與DJ圓圓聯手主持，卡司星光熠熠，美秀集團熱血開場，南韓傳奇女團KARA更暌違12年再度登台，陪伴觀眾迎接2026年。

安心亞無懼酸民攻擊，送上搖滾版《呼呼》。（百鴻揚提供）

美秀集團打頭陣演出時驚喜不斷，演唱到一半，鼓手鍾錡突然在台上吃起香蕉，引發全場好奇。他笑說近年流行跨年吃12顆葡萄，但美秀身為「叛逆團體」，決定來點不一樣的，「香蕉是水果之王，又是台灣盛產的水果，所以改吃香蕉，愛台灣！」更幽默補充：「雨天蕉（澆）不熄大家的熱情。」

幻藍小熊在台北最high新年城跨年晚會上熱歌勁舞。 （記者潘少棠攝）

晚會卡司輪番上陣，李千娜、幻藍小熊、畢書盡、味全龍小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹等人接力演唱。主持群夏和熙、DJ圓圓率先帶來氣勢磅礡的開場舞，DJ圓圓更為此苦練舞蹈，一度脊椎發炎、韌帶拉傷；李千娜身穿火辣馬甲登場，大秀長腿與蜜桃臀，害羞透露為了演出特地練了一個禮拜屁股，「有空就深蹲。」韋禮安與蔡健雅則限定合唱《拋物線》，跨年後由周湯豪、玖壹壹雙壓軸登台，以搖滾潮流撞擊台味嘻哈合唱《角頭》，持續引爆新年第一刻。

蕭敬騰暌違5年重返台中跨年。（三立提供）

安心亞日前被酸民攻擊「40歲了還在呼呼」，她無懼按鍵傷人，以直球對決送上搖滾版《呼呼》，造型上一身銀白搭配白色流蘇外套，有別於以往的嫵媚，「呼」出帥氣新意。

《呼呼》唱完，她轉身脫去外套，率領30位舞者大陣仗演唱《女孩站出來》時，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，據悉整套表演節目耗資破百萬。

緊接著，《Whiplash》、《Jump》和《Home Sweet Home》3首韓流熱歌登場，她從月初開始準備，有空就進舞蹈教室練習，她說：「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞，尤其《Whiplash》還有英文、韓文穿插，常會亂掉，所以花了很多時間。」

此外，暌違5年重返台中水湳跨年晚會的蕭敬騰，率領30人團隊帶來近30分鐘演出，一口氣演唱《皮囊》、《讓我為你唱情歌》、《阿飛與小蝴蝶》、《王妃》等夯曲。他也透露點頭接下台中跨年演出，其中一個關鍵原因就是「美食」，彩排前特地把握時間品嚐米糕、碗粿、鹹粥等在地小吃。

今年全台跨年同樣吹起「韓流」旋風，台北有KARA坐鎮，新北迎來MAMAMOO成員華莎，頌樂則現身嘉義跨年，高雄則請到「水彈女王」權恩妃性感開唱，各地跨年晚會熱鬧非凡。

