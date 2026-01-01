阿妹坐鎮台東 合體A-Lin喜迎2026

張惠妹（右四）率A-Lin（右三）等眾歌手接力獻唱，全場狂嗨。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台東報導〕告別2025，邁向新的一年，天后「阿妹」張惠妹昨晚領軍金曲歌后A-Lin、本土天團玖壹壹等多組歌手一起在「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」接力演出，阿妹除了與A-Lin合體演唱《連名帶姓》，還帶領全場一起倒數，互道新年快樂！

玖壹壹為跨年演唱會打頭陣，炒熱氣氛。（台東縣政府提供）

燦爛煙火中，阿妹與10萬民眾一起迎向新年，所有歌手還在新年第一時刻再次同台高唱《三天三夜》，氣氛嗨爆。演唱會上阿妹也首唱新歌，最讓粉絲驚喜的是，昨在晚會開始前，阿妹和分身「阿密特」無預警先推出兩首新歌，而這兩首歌的誕生背後藏洋蔥，阿妹透露她高齡90歲的媽媽前陣子突發性失憶，雖總是一如既往笑笑看著大家，卻忘記了家人的名字，阿妹坦言：「媽媽年紀大了，與其說難過、百感交集，不如說是害怕失去的恐懼。」

請繼續往下閱讀...

阿妹推出新歌《我的存在就是愛你》，阿密特則是相隔10年演唱《你的存在就是愛我》，兩首歌彼此呼應。阿妹也分享：「我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多強烈的感受。」阿妹說不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。

台東跨年晚會由玖壹壹打頭陣，獻唱《打鐵》等嗨歌，唱完直接趕去搭飛機趕場，再赴台北跨年演出。葛仲珊與李英宏合唱之外，她也談到自己歷經憂鬱，是愛犬讓她走出來，昨也帶著愛犬上台獻唱，另外唱到《皇后區的皇后》，阿妹也在後台開心扭動。

持修昨與范曉萱合唱《氧氣》，另外范曉萱也選唱已故摯友大S寫的歌曲《我要去哪裡》勾起台下觀眾對大S的思念。

A-Lin首次在家鄉台東唱跨年，帶來《失戀無罪》、《摯友》等高點擊歌曲，最後壓軸的阿妹，熱唱《好膽你就來》、《牙買加的檳榔》等歌曲，全場為她瘋狂。阿妹雖是最後演唱，但她在後台不斷透過鏡頭和大家互動，看到轉播鏡頭拍到台下小朋友吹泡泡，她也當場在後台吹泡泡，逗樂粉絲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法