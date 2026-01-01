自由電子報
娛樂 最新消息

倍賞千惠子倒帶人生旅程 與木村拓哉共乘東京記憶

倍賞千惠子（右）和木村拓哉在《東京計程車》展開有趣又溫馨的旅途。（天馬行空提供）倍賞千惠子（右）和木村拓哉在《東京計程車》展開有趣又溫馨的旅途。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕84歲傳奇影后倍賞千惠子主演名導山田洋次新片《東京計程車》，和飾演「計程車司機」的木村拓哉共遊東京大街小巷；倍賞千惠子分享，第一次讀到劇本時嚇了一跳，直言這是一趟會讓觀眾把自己人生投射進去的旅程。

《東京計程車》改編自法國電影《巴黎計程車》，故事巧妙移植到東京街頭，倍賞千惠子刻意收起溫柔形象，演出一位語氣直接、情感封閉又背負秘密的女性。她說，和木村拓哉近八成在車內對戲，「演得很順的時候，會在車裡偷偷擊掌，像是打了一場漂亮的球。」

由於大量場景發生在計程車內，讓演出方式徹底顛覆以往。倍賞表示，坐在後座只能看見木村的背影，情緒卻透過後照鏡正面衝擊過來，「有時從鏡子裡看到木村的眼神，會被震撼到。」

電影裡的東京，讓倍賞想起自己出生於巢鴨、成長於下町，她回憶上學的坡道、玻璃工廠、緊密相連的屋頂，「那是真正的老東京，下雨天甚至都不需要撐傘。」

談到觀影感受，倍賞透露不少觀眾在旅程尾聲中落淚，表示這是一部必須在電影院上映的作品，「希望每個人看完，都能帶走一種只屬於自己的心情。」電影在台熱映中。

