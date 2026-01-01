自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Jolin演唱會被扯獻祭 陳君豪幽默反擊

駕馭飛馬繞場 共舞綠丘巨人 7層樓愉悅女神全出籠

蔡依林壓軸以短髮登台，帥勁十足。（凌時差提供）蔡依林壓軸以短髮登台，帥勁十足。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林昨晚跨年在大巨蛋舉辦第2場「Pleasure」世界巡演，團隊斥資1.7億打造的的道具話題十足，視覺效果讓歌迷大讚：「真的是奧運等級」，由於這套巡演結合新專輯元素，卻有網友認為有宗教意涵掀起討論。對此音樂總監陳君豪在社群幽默回應：「演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」

蔡依林大巨蛋開唱，舞台裝置充滿話題。（凌時差提供）蔡依林大巨蛋開唱，舞台裝置充滿話題。（凌時差提供）

Jolin這次開唱巨型道具超吸睛，她駕馭 「彩翼飛馬」二度繞場，更邂逅「綠丘巨人」高 唱《腦公》視覺效果十足。壓軸主舞台驚見七層 樓高的「愉悅之女」雕像，搭上多首快歌，安可 成了盛大的電音狂歡盛典。Jolin在「BEFORE THE TRUTH」篇章再次繞場，身穿七彩長裙搖身「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的飛馬，身旁舞者則扮成了蝴蝶海馬、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物。

蔡依林騎上「彩翼飛馬」二度繞場。（凌時差提供）蔡依林騎上「彩翼飛馬」二度繞場。（凌時差提供）

Jolin繞場時選唱新歌《SAFARI》，還有《日不落》、《馬德里不思議》等甜蜜組曲，在唱到《說愛你》、《腦公》時，天后已走回到了主舞台，跟著舞台上的「綠丘巨人」舞動，宛如童話場景成真。

蔡依林開唱舞台驚見「愉悅之女」雕像。（凌時差提供）蔡依林開唱舞台驚見「愉悅之女」雕像。（凌時差提供）

在壓軸篇章「她創造的花園」，主舞台驚見7層樓高的「愉悅之女」雕像，要價台幣1250萬元氣勢驚人。Jolin先在延伸舞台高唱《舞孃》，身旁24名舞者圍繞著輪盤狂舞，當壓軸曲《PLAY 我呸》登場，雷射光束及電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間變成4萬人的巨型舞廳。

胡宇威（右）帶著老婆陳庭妮到場力挺。（記者陳奕全攝）胡宇威（右）帶著老婆陳庭妮到場力挺。（記者陳奕全攝）

為了完美呈現「愉悅宇宙」的核心敘事，Jolin親赴洛杉磯，短短3天拍攝5支影片，當中有許多場畫面吊鋼索。

最讓Jolin感到開心的，反而是可以赤腳上陣拍攝，她說：「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更打趣：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中