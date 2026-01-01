Jolin演唱會被扯獻祭 陳君豪幽默反擊

駕馭飛馬繞場 共舞綠丘巨人 7層樓愉悅女神全出籠

蔡依林壓軸以短髮登台，帥勁十足。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林昨晚跨年在大巨蛋舉辦第2場「Pleasure」世界巡演，團隊斥資1.7億打造的的道具話題十足，視覺效果讓歌迷大讚：「真的是奧運等級」，由於這套巡演結合新專輯元素，卻有網友認為有宗教意涵掀起討論。對此音樂總監陳君豪在社群幽默回應：「演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」

蔡依林大巨蛋開唱，舞台裝置充滿話題。（凌時差提供）

Jolin這次開唱巨型道具超吸睛，她駕馭 「彩翼飛馬」二度繞場，更邂逅「綠丘巨人」高 唱《腦公》視覺效果十足。壓軸主舞台驚見七層 樓高的「愉悅之女」雕像，搭上多首快歌，安可 成了盛大的電音狂歡盛典。Jolin在「BEFORE THE TRUTH」篇章再次繞場，身穿七彩長裙搖身「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的飛馬，身旁舞者則扮成了蝴蝶海馬、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物。

蔡依林騎上「彩翼飛馬」二度繞場。（凌時差提供）

Jolin繞場時選唱新歌《SAFARI》，還有《日不落》、《馬德里不思議》等甜蜜組曲，在唱到《說愛你》、《腦公》時，天后已走回到了主舞台，跟著舞台上的「綠丘巨人」舞動，宛如童話場景成真。

蔡依林開唱舞台驚見「愉悅之女」雕像。（凌時差提供）

在壓軸篇章「她創造的花園」，主舞台驚見7層樓高的「愉悅之女」雕像，要價台幣1250萬元氣勢驚人。Jolin先在延伸舞台高唱《舞孃》，身旁24名舞者圍繞著輪盤狂舞，當壓軸曲《PLAY 我呸》登場，雷射光束及電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間變成4萬人的巨型舞廳。

胡宇威（右）帶著老婆陳庭妮到場力挺。（記者陳奕全攝）

為了完美呈現「愉悅宇宙」的核心敘事，Jolin親赴洛杉磯，短短3天拍攝5支影片，當中有許多場畫面吊鋼索。

最讓Jolin感到開心的，反而是可以赤腳上陣拍攝，她說：「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更打趣：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」

