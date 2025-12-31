自由電子報
娛樂 最新消息

陳昇回顧寫過的情歌 打趣肉麻自糗老不羞

陳昇珍惜演唱舞台，笑說才不會輕易讓給別人唱。（記者王文麟攝）陳昇珍惜演唱舞台，笑說才不會輕易讓給別人唱。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今晚跨年夜，陳昇將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，他事先看了氣象預報，笑說如果今晚外面天氣濕冷，歡迎歌迷可以到場內聽他唱歌，也保證必唱《把悲傷留給自己》、《鼓聲若響》等招牌曲，不會都讓歌迷唱，「我捨不得讓別人唱！」

陳昇也透露，這次會唱10首極少唱的曲目，像是他過去和劉若英合唱的《冰點》，以及幫齊秦寫的《不必勉強》，雖然過去他寫過許多經典情歌，但直言很多歌曲現在再重新聽，竟然覺得很肉麻，笑說：「我想挑戰自己，當時為什麼這麼說，現在還講得出來嗎？昇哥，你老不羞嗎？」

過去李宗盛幫陳淑樺寫過《夢醒時分》，至今仍被年輕歌手傳唱，陳昇也幫陳淑樺寫過《明天還愛我嗎》，但她神隱多年，陳昇說：「完全失去聯絡了，超級可惜，她是我摯愛的5個歌手之一。」透露包括：「陳淑樺、黃鶯鶯、阿潘（潘越雲）。」笑說另外兩位先不說出來，免得出事。他還半開玩笑說：「用情太深，很難不出事，我和每個女歌手都快出事了！」另談到新年願望，陳昇說希望70歲能去爬日本富士山，今晚跨年演唱會現場仍可購票。

