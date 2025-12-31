Jolin鈔能力馴獸打造愉悅宇宙 巨蟒公牛出征大巨蛋

蔡依林化身「金紗女伶」演唱抒情歌。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林昨起舉辦3場「PLEASURE世界巡迴演唱會」，共計吸引12萬名觀眾捧場，票房吸金台幣5.6億。首度站上大巨蛋的她砸錢不手軟，打造史詩級「愉悅宇宙」，天后化身「馴獸女王」，先出動高達3層樓的巨型公牛繞場，隨後站上巨型蟒蛇環繞大巨蛋，還有飛馬、金豬、長頸鹿等20多種動物傾巢而出，光是這些巨型道具就燒了台幣1.7億，超震撼的視覺效果讓現場觀眾驚呼連連。

蔡依林站上巨蟒繞場超級霸氣。（凌時差提供）

演唱會共分成「花園中的女孩出走」、「愉悅在苦痛中迴盪」、「愚者的奉獻」、「真相之前」、「她創造的花園」五大章節，並結合六大奇幻華麗場景相互映襯。

請繼續往下閱讀...

蔡依林首度攻上大巨蛋，公牛繞場超級吸睛。（凌時差提供）

開場Jolin戴上頭盔化身「慾望守護者」，選唱吳青峰創作的《SEVEN》，率領36名老外舞者唱跳揭開序幕。當唱完《紅衣女孩》，她再度祭出震撼橋段，在大巨蛋「操縱大蛇」，身手俐落一腳踏上巨蟒繞行大巨蛋與歌迷互動。

蔡依林率領舞者唱跳氣氛嗨翻。（凌時差提供）

完成繞場後，Jolin直攻延伸舞台，接連演唱《D.I.Y.》等嗨歌掀起首波高潮，開場短短10分鐘，便以「巨蟒繞場巡禮」結合高空唱跳，成功解鎖大巨蛋舞台，也被歌迷封為「史上最狂開場」。Jolin向全場觀眾喊話：「今天晚上大家都好嗎？讓我聽聽你們的聲音好不好。」

蔡依林戴上面具扮演慾望守護者。（凌時差提供）

除了精彩快歌不停歇，Jolin在「愚者的奉獻」篇章，深情選唱多首膾炙人口的經典情歌，她化身「金紗女伶」，演唱《Fish Love》、《玫瑰少年》、《妥協》等情歌，讓滿場觀眾走進一段屬於自己的情感記憶。

蔡依林戴上面具扮演慾望守護者。（凌時差提供）

Jolin隨後向粉絲打招呼，笑說有種「迎賓」的感覺，「這3天我都會陪你們，渡過2025年最後一天。」她向觀眾喊話：「來我的演唱會就是要大大的流汗跟盡情的歡唱，因為這個場地非常大，需要更洪亮的聲音。」而天后的造型同樣百變華麗，包括36位來自世界各地的菁英舞者，還有舞台上12位樂手，加總起來的服裝造型就多達180套。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法