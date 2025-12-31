自由電子報
娛樂 最新消息

龍千玉慟別無緣小叔 吳宗憲遺憾誤會未解

龍千玉（左）不捨曹西平猝逝。（豪記唱片提供）龍千玉（左）不捨曹西平猝逝。（豪記唱片提供）

〔記者林欣穎、蕭方綺、陽昕翰／台北報導〕曹西平驟然離世的消息傳出後，演藝圈一片哀慟。前嫂嫂龍千玉悲痛表示，得知噩耗後徹夜難眠，至今仍難以平復；吳宗憲受訪時一度哽咽，感嘆兩人這些年因誤會而漸行漸遠，原以為總有一天能冰釋前嫌，未料卻成永別。

吳宗憲回憶曹西平滿是遺憾。（資料照，記者陳奕全攝）吳宗憲回憶曹西平滿是遺憾。（資料照，記者陳奕全攝）

吳宗憲回憶，約10年前曹西平登上金鐘紅毯卻被安排在廣告時段，讓他心中相當不平，兩人也因此產生嫌隙。談及故人，吳宗憲滿是遺憾，形容曹西平其實是個怕孤獨、喜歡熱鬧的人，「他跟我們這群人在一起時最快樂、最有正能量，（死訊）真的讓我回不了神。」

曹西平離世引發群星不捨，白冰冰、潘若迪、香蕉、KID、郭彥均等人紛紛發聲悼念，回憶他對後輩的照顧與提攜，總被稱讚是親切又沒有架子的前輩。小S感性表示，會永遠記得他獨特的魅力；病中的沈玉琳聽聞死訊同樣震驚，懷念兩人過去鬥嘴打鬧的時光。昔日《來電50》戰友何篤霖、包偉銘得知噩耗不敢置信，包偉銘喊話老友：「一路好走，當個快樂的天使。」

除了綜藝舞台，曹西平也曾跨足戲劇演出。2016年在電視電影《台北愛情捷運》的《鮮肉老爸》篇和雙金戲王吳慷仁搭檔演男團「奶油起司」，劇中一起出專輯、拍MV，甚至合唱《野性的青春》，吳慷仁回憶當時排練舞蹈被曹西平罵「肢體僵硬」，因跟靈活的曹西平比起來，他確實像是沒上油的機器人，回憶中滿是溫度。

