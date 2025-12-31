66歲曹西平猝逝 乾兒子操辦後事

曹西平年輕時相當帥氣。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎、陽昕翰、吳仁捷／台北報導〕資深藝人曹西平出道逾40年，「吹哨開罵醜八怪」是他的經典動作，直率敢言的個性深植人心。前天深夜傳出他於家中離世，享壽66歲，令外界不捨。

由於他生前與手足多年未有往來，一度沒有家屬出面處理後事，所幸在前嫂嫂龍千玉協助下，與前夫曹南平取得聯繫，最終決定將治喪事宜交由乾兒子Jeremy及小冬瓜郭憲鴻的公司共同協助安排。

請繼續往下閱讀...

曹西平（右）與乾兒子Jeremy沒有血緣關係，卻如同家人般親密。（翻攝自臉書）

回顧經過，曹西平於29日晚間被出國返家的乾兒子Jeremy發現倒臥在臥室地板，當時已明顯無生命跡象。救護人員到場確認死亡多時，經家屬同意未送醫，後續由警方接手處理，初步研判為內科疾病引發的自然死亡。

曹西平一生未婚無子，鮮少傳出緋聞，私下生活相對低調。他生前扛起父親千萬債務還與四名手足撕破臉，曾公開表示遺產將留給長年照顧、陪伴在側的乾兒子Jeremy。對此，律師也提醒，依法兄弟姊妹仍屬法定繼承人，享有特留分，除非遺囑中載明符合法律規定的喪失繼承權事由，否則仍可能依法分配。

在他事業巔峰時期，曹西平憑藉節目通告與秀場演出，月收入粗估可達280萬元，然而他也因照顧家人背負鉅額債務、變賣房產，最終僅留下三重的自住房。近年他淡出演藝圈，轉而經營副業販售耳環，疫情期間一度承受不小壓力，仍以節儉的生活態度走過低潮。他曾淡然表示：「有多少錢過多少日子。」離世前三天，還在社群寫下「一切交給老天爺安排」，字句如今看來格外令人鼻酸。

昨日Jeremy完成相驗後情緒潰堤，隨後透過社群發文表示，靈堂設置與告別式相關事宜正積極籌備中，人在國外的三哥曹南平也正在返台途中，強調彼此兄弟一場、情分與關心仍在，會陪弟弟走完最後一程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法