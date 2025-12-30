自由電子報
娛樂 最新消息

許立坤創影視公司爆再婚 徐小可糗爸情史多終收心

徐小可（右起）、導演爸爸許立坤及繼母胡蝶一起出席發布會。（記者潘少棠攝）徐小可（右起）、導演爸爸許立坤及繼母胡蝶一起出席發布會。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾執導《戲說台灣》的資深導演許立坤，昨出席「非比TV」發布會，宣布創立影視公司並將引進多部影視作品，同時也驚喜透露，已於3年前與小他15歲的機長遺孀、非比TV董事長胡蝶登記再婚。女兒、藝人徐小可無酬擔任主持，現場並播出吳宗憲、陽帆、黃鐙輝、詹惟中等人錄製的祝賀VCR，氣氛溫馨。

許立坤妻子病逝多年，直到遇見現任妻子，才再度決定步入婚姻。徐小可透露，胡蝶的前夫原為長榮航空機長，不幸在執勤期間因病離世，她獨自撫養孩子長大，個性堅韌。雖然胡蝶並非圈內人士，卻始終支持許立坤的影視夢想，鼓勵他成立公司，期待未來能推出更多具教育意義的作品。

徐小可笑說，父親個性向來大剌剌，說話與禮儀較不拘小節，自從遇見現任妻子後，開始學習「好好說話」。她感性表示：「我跟阿姨很投緣，她跟爸爸的領域完全不同，謝謝阿姨教他禮儀。人生在不同階段，真的會遇到不同的貴人。」她更爆料父親年輕時「情史豐富」，身邊曾出現各式各樣的對象，如今爸爸終於「收心」，兩家人相處融洽，讓身為子女的她感到欣慰。

