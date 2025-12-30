自由電子報
娛樂 最新消息

〈票房怪物霸榜〉阿凡達系列影史封神 動物方城市2橫掃2025

《動物方城市2》已成為年末現象級電影，更登上台灣影史好萊塢動畫票房冠軍。（迪士尼提供）《動物方城市2》已成為年末現象級電影，更登上台灣影史好萊塢動畫票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導演詹姆斯柯麥隆執導的科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》持續熱賣，上映兩週北美票房已高達2.17億美金（約台幣68.09億元），全球票房則突破7.6億美金（約台幣238.48億元）。好成績也讓《阿凡達》系列總票房超越60億美金（約台幣1882.8億元），成為影史最賣座的三部曲。

《阿凡達：火與燼》票房紅不讓。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》票房紅不讓。（二十世紀影業提供）

台灣方面，《阿凡達：火與燼》已於耶誕節當天賣破台幣2億，加上週末3天，全台票房突破台幣2.68億，預計到跨年檔仍會一路連霸，一舉衝破台幣3億大關。

另一部「現象級」電影則是上映一個月的賣座動畫續作《動物方城市2》，全台票房已高達台幣6.31億，穩坐2025年好萊塢電影在台票房冠軍，同時也是台灣影史好萊塢動畫票房冠軍，近日更將超越《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》登上台灣影史動畫票房第2名。

更驚人的是，《動物方城市2》在北美耶誕檔票房相比前一週呈現驚人的35%漲幅，目前北美累積票房已破3.21億美金（約台幣100.69億元），全球票房更高達14.2億美金（約台幣445.45億元），穩坐2025年好萊塢電影全球票房冠軍。

