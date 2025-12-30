自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高捷拿《角頭》梗催票《驅魔》 嗨喊前進寶萊塢

張懷秋（左起）、高捷、林哲熹、阿建巴吉瓦出席《叫我驅魔男神》首映，盼票房創佳績。（記者王文麟攝）張懷秋（左起）、高捷、林哲熹、阿建巴吉瓦出席《叫我驅魔男神》首映，盼票房創佳績。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣、印度合拍奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》昨首映，該片將基隆正濱漁港、印度寶萊塢、驅魔神話等元素融為一體，片中靈魂人物高捷高呼「台灣電影前進寶萊塢」，話題度衝頂。

高捷說：「這是一部歡樂、好笑、又做很多特效的電影。」接著喊「前進寶萊塢就對了！」更挪用《角頭》梗推票房，「票房好可以分紅，記得來北館拿！」全場笑翻。

在韓國短期遊學的林哲熹近來返台宣傳，直呼有點忘了工作的感覺，不過參加完試映後立刻滿血復活，看見觀眾反應讓他超有感，「很興奮，也很開心大家能再聚在一起。」

談到片中的動作戲，林哲熹說有種「第一次摸到漫威邊邊角角」的感覺，尤其血咒與特效動畫讓他直說：「比我想像的還要好，看到完成版真的蠻爽的。」

首次參與台片的印度男神阿建巴吉瓦直言這次是兩國文化與創作者真正站在一起完成作品，表示電影融合超自然動作與喜劇元素，「一定要進戲院才感受得到後製和特效的細節。」

飾演反派擔當張懷秋表示動畫完成度「非常用心」，尤其大亂鬥飛上飛下打得辛苦，覺得有被成品安慰到，笑說跨年就是要看這種「不用想太多、進戲院放鬆」的電影。

導演陳玫君透露，電影試片後相當有信心，「口碑不錯，覺得很驕傲。」至於票房破億公約？她說：「破億就請男神們一起跳舞！」放話要編全新舞曲《恁阿媽勒》氣勢破表。《叫我驅魔男神》31日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中