娛樂 最新消息

《人物專訪》163braces穩交歌手男友 泰勒絲訂婚讓她相信愛情有魔幻結局

163braces希望有機會能和男友去南非，看他出生、成長的地方。（記者王文麟攝）163braces希望有機會能和男友去南非，看他出生、成長的地方。（記者王文麟攝）

記者陳慧玲／專訪

李浩瑋。（資料照）李浩瑋。（資料照）

被網友封為「新一代國民女友」的創作歌手「163braces」吳朵芸外型清新，常有粉絲說她長得很像韓國TWICE成員彩瑛，也有網友覺得她的側臉和神韻有田馥甄的味道，她的歌手男友李浩瑋則常誇她充滿「有趣的靈魂」。

163braces在YouTube頻道翻唱眾多作品，總點擊超過5千萬次，某次翻唱林宥嘉的《眼色》，還吸引本尊親自來留言，讓她覺得好驚喜，她也特別受到校園學子喜愛，除了推出《海螺記》專輯，也陸續舉辦好幾場專場演唱會，明年1月30日還會在Zepp New Taipei舉辦「海螺記」造船計劃台北站演唱會，和粉絲近距離互動。

談到交往6年的男友李浩瑋，163braces說：「他很像小孩，很純粹，沒有偏見，很值得學習，非常豁達，不太會計較小事。我比較沒有自信，會在意很多事。」她親自製作專輯過程中會焦慮、情緒不穩定，這時李浩瑋會給她安心的力量，「他的優點就是穩定存在。」

26歲的163braces談到，原本自己也不會去多想到結婚這件事，但看到西洋天后泰勒絲和球星男友崔維斯凱爾西訂婚，讓她改觀：「我有被這個新聞燒到，原來在藝人的愛情故事裡還有結婚這選項，像是魔幻的結局！」直言也希望能和男友長期穩定發展。

