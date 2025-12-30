《人物專訪》振永來台拍片演藝生涯最勇敢的事 積極追愛不能輸

振永邀請大家帶暗戀對象去看《那張照片裡的我們》，將是最棒的告白。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

振永自認與《那張照片裡的我們》劇中積極的金教練（左）很像。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

近年許多韓星希望能夠進軍海外，不過嘴上說說的多，真正付出行動的少，振永就是踏出那一步的人，他在去年花了3個月的時間來台拍片，認為14年的演藝生涯中，來台拍片就是最勇敢的事，如今回頭看一點都不後悔，反而非常幸福，未來也會建議韓星們都來台拍攝。

振永與台灣頗有緣，先前才演出韓版《那些年，我們一起追的女孩》，之後又來台拍攝電影《那張照片裡的我們》，原本就滿喜歡台灣影視作品的他，接到邀約並看了劇本後，認為沒有不演的理由，毅然決然接演，並努力記住中文台詞，在合歡山拍攝時還努力克服高山症，經過3個月總算順利殺青，只遺憾中文不夠好，難以發揮「E人」的特質，無法與大家打成一片或即興演出。

他稱自己如角色「金教練」一樣，會積極爭取自己想要的，雖然凡事都有個先來後到，但如果同時與友人喜歡同一個女生，那麼他會用盡一切手段展開追求，「如果要競爭就不能輸！」他也稱自己有心儀對象，一定會讓對方知道，並鼓勵大家不要把愛藏心裡，「你不講，機會就是0！」

明年就是振永獲得新人獎的《雲畫的月光》開播10周年，他回憶起受到少女時代的太妍、演員車仁表影響，星夢就此萌芽，高一就到首爾當練習生，一路從跑龍套開始。如今回頭看演藝生涯，他給認真的自己打90分，感謝年輕時把基本功打好，才能走到現在，盼未來10年也能繼續磨練演技，展現更好的樣貌。

