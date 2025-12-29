強震驚魂》李聖傑攻蛋慶功太震撼 胡瓜錄影護頭安撫現場

李聖傑演唱會慶功受訪時遇到地震，訪問一度中斷。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠、傅茗渝／台北報導〕李聖傑等了26年首度攻蛋，前晚慶功時卻遇到地震，訪問當場中斷；《週末最強大》錄影也遭逢強震，鏡頭記錄下胡瓜、陳亞蘭、歐弟等人穿古裝護頭撤離，胡瓜現場安撫「別急、別急」，驚呼二樓震感極強；而「桃氣女孩」韓籍隊員金佳垠首度在台遇震，昨出席快閃活動，直呼嚇到腦袋空白、全身僵住。

吳申梅（中）和總裁老公（左起）與媽媽一起朝聖李聖傑演唱會。（喜上梅梢提供）

地震發生時，李聖傑正在小巨蛋二樓受訪，事後他表示：「還好，我們活在當下。這live…感受到了這個震撼力，還在搖。」更打趣：「我已經忘了要講什麼了。」試圖緩和緊張氣氛。他表示「One Day 直到那一天」巡演接下來要唱到馬來西亞，也希望能回到故鄉高雄開唱。

《週末最強大》錄影遭逢強震，藝人尖叫逃生。（翻攝自臉書）

演唱會過程裡，他不諱言幾度差點落淚，《靠近》、《擦肩而過》等曲都藏著滿滿情緒，這份情感也延伸到對已故音樂人屠穎的思念，他哽咽透露，這正是他在開場3首歌後特別安排《位置》的原因，「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場。」吳申梅的總裁老公Eric返台陪她慶祝《外家》MV突破百萬點閱，兩人也去朝聖李聖傑演唱會，幸福滿滿。

韓籍隊員金佳垠首度在台遇震，嚇到腦袋空白。（CHEER UP提供）

