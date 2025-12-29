自由電子報
娛樂 最新消息

阿信舞魂解封合體丁噹唱跳 五月天鬥嘴鼓

五月天台中開唱，每場都營造歡樂氣氛。（相信音樂提供）五月天台中開唱，每場都營造歡樂氣氛。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台中報導〕五月天昨晚在台中洲際棒球場繼續舉辦「回到那一天」新年快樂版第二場演唱會，邀請師妹丁噹當嘉賓，一起進入「跨年代舞曲大帝國」，丁噹獻唱舞曲組曲，阿信也跟著跳舞，合唱完要送丁噹下台時，阿信還特別溫馨提醒她：「慢慢走，我們這舞台也是洞很多的！」拿自己日前在演唱會上掉進洞的意外自嘲。

五月天邀請丁噹（左三）合唱舞曲，氣氛非常嗨。（相信音樂提供）五月天邀請丁噹（左三）合唱舞曲，氣氛非常嗨。（相信音樂提供）

丁噹從小虎隊唱到Energy代表歌曲，竟讓「北投舞王」阿信也勾起舞魂一起合唱，還共跳郭富城的《對你愛不完》舞步，比出招牌手勢。丁噹說：「今天是浪漫夜晚，看到信哥非常認真跳舞。」阿信自嘲：「我跳舞等於浪漫嗎？還是只有浪這個字，跳起來很浪，拍子有點慢。」

五月天阿信（中）開玩笑問團員是否排擠他。（相信音樂提供）五月天阿信（中）開玩笑問團員是否排擠他。（相信音樂提供）

在丁噹還未出道前，看了五月天演出後促使她下定決心走向音樂路，當歌手後，五月天也多次在音樂方面協助提攜她，昨晚丁噹展現唱跳功力，選唱《青蘋果樂園》、《射手》、《星期五晚上》等跨年代舞曲，阿信和她一起熱唱熱跳，明年4月18日丁噹將在高雄巨蛋舉行「夜遊」演唱會，也特別邀請五月天有空去看。

前陣子阿信剛忙完和「F3」言承旭、吳建豪、周渝民聯手舉行的演唱會，引起很多迴響，昨晚阿信問五月天團員：「你們不會因為我組了別團，就覺得不跟我同一團吧？」怪獸酸酸的說：「當然不是啊！我們就是你的伴奏團。」團員又說是「快樂小夥伴」，但瑪莎反問阿信：「你確定我們快樂嗎？」阿信改口：「憂鬱小夥伴。」怪獸回嘴說：「不要隨意定位我們，我們是阿雜大夥伴！」看到團員七嘴八舌，阿信忍不住說：「你們到底是要排擠我？還是各自排擠？」怪獸則說：「我們都是大人了，不要隨便把我們湊團。」

