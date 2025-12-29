2025演藝圈感情風向總整理 愛情白皮書 甜與裂的距離

邱澤（左）、許瑋甯年底補辦婚宴，兩人的結婚誓詞令人動容。（夏朵創意行銷提供）

記者蕭方綺、李紹綾、林欣穎、傅茗渝／專題報導

2025年的台灣演藝圈，有人終於等到幸福敲門，有人卻在風暴中心努力療傷，也有人因爭議與裂痕走向人生的岔路口。這些愛恨情仇交織成年度現場，在這一年裡以最真實的姿態提醒我們：無論站在鎂光燈下，還是在日常生活中，每段關係都值得被好好看見、好好理解。

江祖平控遭三立副總之子龔益霆下藥性侵。（翻攝自臉書）

#MeToo再起震撼彈 江祖平站出來控性侵

自由1字點評：「揭」

向來敢愛敢恨的江祖平9月突然投下震撼彈，自曝遭前男友下藥性侵、偷拍，對象是三立資深副總龔美富之子龔益霆，龔美富火速請辭，而江祖平從9月2日到7日連續深夜發文，讓外界看到她身心俱疲的模樣。

龔益霆當時否認性侵，強調兩人曾交往10個月後分手。隨後台北地檢署依妨害性自主等罪嫌，諭令他以100萬元交保、限制出境出海，並不得接觸、騷擾或跟蹤江祖平。雙方其後交由律師處理，不再對外發言。

諷刺的是，江祖平因這起案件獲得的關注度超越以往戲劇成就，也顯見#MeToo運動在台持續翻動的證明，當越來越多人願意挺身說出自己的故事，社會也被迫重新檢視那些被忽略的灰色地帶。事發三個月後，江祖平曬出到釜山旅行照片，氣色輕盈許多，看來已找到繼續往前的力量。

孟耿如（左）今年5月與黃子佼的婚姻畫下句點。（翻攝自臉書）

孟佼撐不住掰了5年婚 小煜深度溝通和平斬婚

自由1字點評：「散」

每一段婚姻的結束都引起高度關注。5月，孟耿如與黃子佼的婚姻畫下句點，成為年度焦點之一。面對#MeToo運動與涉未成年影像風波，孟耿如曾選擇陪伴黃子佼，但事件延燒後，婚姻仍承受不住壓力，5年關係悄悄走到盡頭。

陳妍希與陳曉的9年婚姻也在今年劃下句點，他們以「感謝遇見，今後各自安好」收尾，既體面又帶著無奈。

「棒棒堂」小煜（左）與護理師妻言言離婚，認為換一種讓彼此更舒服的方式陪伴。（翻攝自IG）

「棒棒堂」小煜與護理師妻言言則在9月簽字離婚，12月才對外公布。經過多次深度溝通，他們做出不爭不鬧的決定，以「換一種讓彼此更舒服的方式陪伴」收場。小煜認為，離婚不是結束，而是把彼此放回更適合的位置，讓人生得以繼續。

結婚或許靠衝動，走下去則靠修煉；當撐不下去時，給自己留一條生路，也是對過往的善意與尊重。

范姜彥豐（右）與粿粿過往常在社群上甜蜜互動。（翻攝自IG）

范姜彥豐怒揭妻出軌 粿王不倫戀形象大傷

自由1字點評：「裂」

范姜彥豐10月指控與他結婚3年的粿粿婚內出軌，對象竟是粉絲心中的「男神」王子，「粿王不倫戀」迅速佔據新聞版面，也讓兩人多年累積的好形象瞬間瓦解。

王子（右）與粿粿頻繁同框，遭范姜彥豐揭是婚姻小王。（資料照，記者陳奕全攝）

范姜彥豐與粿粿過去被視為神仙眷侶，社群上甜蜜互動不曾缺席，直到今年8月頻率明顯驟減，取而代之的是粿粿與在《全明星運動會》結識的王子頻繁同框。隨著婚外情指控曝光，王子即便火速道歉，仍難阻止輿論翻攪，兩人的合照、互動紀錄與同遊行程被網友逐一檢視，曾被解讀為隊友情誼的片段，也被重新貼上曖昧的註腳。

事件最終朝離婚協議落幕，但代價不言而喻。粿粿形象重創，王子暫停演藝工作；即便粿粿強調與王子的感情萌芽於婚姻破裂之際，只要關係仍在法律存續期間，任何情感越界都難免遭到質疑。在情感與道德之間，人們或許無法控制心動，但界線若守不住，再真誠的感情，最終也只會留下傷痕。

Lulu（右）與陳漢典多年搭檔看對眼，宣布明年辦婚禮。（翻攝自臉書）

邱澤甜娶許瑋甯 Lulu喜嫁陳漢典

自由1字點評：「甜」

今年演藝圈雖風波不斷，但幾樁喜訊格外引人注目，也像被放大了光。邱澤與許瑋甯補辦婚宴，4年的默契與陪伴在典禮上得以彰顯。許瑋甯細數「曖昧到脫單」的心動瞬間，邱澤哽咽告白「有妳才有家」，一字一句都真切動容。

Lulu與陳漢典自主持《綜藝大熱門》多年搭檔走向伴侶，兩人將在明年1月舉辦婚禮。陳漢典甜喊老婆是起床動力，Lulu則提早規劃凍卵，把母親身份納入未來計畫。

劉品言（左）與連晨翔直接步入婚姻，雙喜臨門迎千金。（鴻言娛樂提供）

此外，劉品言與連晨翔則直接步入婚姻，雙喜臨門迎來女兒連TT。納豆與依依宣布試管成功、升格準爸媽，預計明年迎來巨蟹寶寶。

每對佳偶的故事都充滿各自的溫度與期待，有人一步步靠近幸福，有人等待十年才等到相伴，足見愛情沒有範本，也沒有捷徑。盛名容易，長情難得，今年數對佳偶的甜蜜，為演藝圈注入了溫暖且難得的清風。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

