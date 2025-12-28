李聖傑攻蛋開打網球 圓夢萬人合唱痴心絕對

李聖傑在萬人舞台演唱成名曲《癡心絕對》。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王李聖傑昨晚在小巨蛋舉辦第二場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會，本身就是網球好手的他，把舞台變球場，在台上揮拍開打網球，就連歌迷的應援螢光棒也是網球拍的造型，看來別具巧思。李聖傑也圓了在萬人舞台演唱夯曲《癡心絕對》的夢想，昨晚演唱第10017次的暢銷金曲，前奏才下就掀起滿場粉絲的歡呼聲。

李聖傑在小巨蛋「開打」最愛的網球。

（記者王文麟攝）

昨晚站在S型延伸舞台的李聖傑，突然拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍「開打」，炒熱全場氣氛。當唱到《FACE》時，舞台上方懸掛一座巨大的面具裝置，李聖傑則戴上神秘的特製面具演唱，隨著歌曲推進，一名火辣女高音Lee Yeon Ji登場與他合唱，最後還揭下他面具，戲劇張力十足。

請繼續往下閱讀...

李聖傑透露，與Lee Yeon Ji認識5年多，當時正在製作新專輯，希望在曲風中加入歌劇元素，因此邀請她合作，這次更邀約她攜手攻蛋演出。

出道26年終於完成攻蛋里程碑，安可李聖傑一度眼眶含淚，透露這兩個月幾乎是閉關訓練的狀態，真的「很痛苦」。被問到夯曲《癡心絕對》究竟唱了多少次，李聖傑坦言，其實有一陣子不再輕易演唱這首歌，「但在小巨蛋，當然一定要萬人大合唱才過癮。」昨晚包括炎亞綸、陳庭妮、曾國城、品冠、戴愛玲等藝人朝聖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法