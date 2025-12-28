自由電子報
娛樂 最新消息

阿信搖滾回歸五月天 勇敢致敬北捷英雄

阿信（右二）回歸五月天，聊天尺度又變大了。（相信音樂提供）阿信（右二）回歸五月天，聊天尺度又變大了。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台中報導〕阿信昨晚回歸五月天演唱會，重返「回到那一天」巡演的起跑站台中洲際棒球場，這次帶來的是5525+1主題「新年快樂版」，阿信開心大喊：「晚安！我們回家了！」這次台中6場預計吸引15萬人欣賞，票房推估超過4.5億元。

五月天重返台中開唱，有歡笑有感動。（相信音樂提供）五月天重返台中開唱，有歡笑有感動。（相信音樂提供）

手貼膚色OK繃遮傷口

五月天台中開唱，打造MAYDAYLAND，五大球也戴上耶誕帽子。（相信音樂提供）五月天台中開唱，打造MAYDAYLAND，五大球也戴上耶誕帽子。（相信音樂提供）

五月天「回到那一天」巡演已走訪23個城市，加上此次台中場，共唱了138場，累計626萬人欣賞。日前阿信和「F4」成員言承旭、吳建豪、周渝民一起唱了4場「恆星之城」演唱會，阿信在最終場意外跌落舞台，昨晚他從「偶像男團」回歸「搖滾樂團」，但日前跌下台受傷流血的左手背傷口，還是貼上膚色OK繃保護。

阿信搖滾回歸五月天 勇敢致敬北捷英雄台中捷運站也出現五月天相關主題。
（相信音樂提供）

團員互嗆不忘開黃腔

阿信搖滾回歸五月天 勇敢致敬北捷英雄Q版五月天出現在台中歌劇院外面。
（相信音樂提供）

一連唱了《乾杯》、《終結孤單》等嗨歌之後，五月天團員輪流問候歌迷，瑪莎提到，常看很多網友討論，演唱會的第一場都是「彩排場」，但他說：「我想法和大家不一樣，第一場是台上演出最真實的那一場，會發生什麼事情，會出什麼樣的錯，自己也不知道。」冠佑當場吐槽：「你前面貝斯彈錯了。」團員質問瑪莎彈《乾杯》這首歌怎麼了？阿信還對歌迷說，如果瑪莎再出錯，一個錯多唱一首歌曲。瑪莎反擊阿信：「陳信宏，你...吐不出象牙。」沒想到阿信反嗆：「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害。」

另外阿信回歸五月天，果然比他在「F3」的「花美男」組合中尺度開放很多，沒忘記開黃腔，他叫冠佑轉身，原來在找冠佑放在褲子後口袋的螢光棒，阿信說：「我那一根怎麼不見了，原來在你褲子，一個人褲子裡一根就好了。」昨點歌時段點到新加坡飛來的母女，阿信化身「冰淇淋哥哥」獻唱，還問她們有沒有吃台中名產太陽餅，笑說：「太陽餅裡面沒有太陽。」

演唱會點歌也有感人時刻，有歌迷想點歌向北捷見義勇為，不幸罹難的余家昶致敬，最後阿信高唱《勇敢》，阿信也說希望大家記得這個名字。

配合此次五月天到台中開唱，多個地點打造出「MAYDAYLAND」，像是在台中公園的「因為你所以五球」耶誕帽版大球也首次登場，成了歌迷搶拍照打卡的景點。

點圖放大body

