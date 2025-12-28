自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周遊化身「香腸女郎」揪尪帶子挺公益

周遊（中）昨和老公李朝永（右）、小兒子張志群一起出席公益園遊會。（記者王文麟攝）周遊（中）昨和老公李朝永（右）、小兒子張志群一起出席公益園遊會。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊和老公李朝永昨做公益，找小兒子張志群一起在園遊會擺攤賣香腸，阿姑穿著大紅色毛衣化身「香腸女郎」，下場與顧客玩擲骰子，一手在碗中甩開3顆骰子，立刻插腰，加上勝率頗高，很有女王氣勢，攤位人潮也絡繹不絕。

周遊擺攤賣香腸，可說是攤位最亮眼人體招牌。（記者王文麟攝）周遊擺攤賣香腸，可說是攤位最亮眼人體招牌。（記者王文麟攝）

「十八啦」氣勢助陣 預告明年辦選美比賽

受訪時被問及近日北捷隨機殺人案，她感慨認為兇嫌的家人對他很好，「為什麼還會這樣？」下一秒就把話題轉移到大兒子馮凱執導的新八點檔《豆腐媽媽》，稱自己看到北捷案後，告訴馮凱「戲裡絕對不能有壞人」，馮凱傻眼問她這樣要怎麼寫劇本，她回：「最好做家庭溫馨戲！」

過往阿姑插手劇本時，馮凱總會跟她爭執，這回乖乖聽了老媽的話，讓周遊追劇追到落淚，她認為劇中角色有許多自己影子在裡頭：「因為阿凱從小就沒有爸爸，劇裡把我過去身兼爸爸、媽媽兩種職務的心情都寫進去。」

此外，農曆年將至，周遊一家10口計劃到泰國旅行7天，預算超過百萬，周遊也預告明年會與日本公司合辦選美大賽，雖然忙碌，88歲的她樂此不疲。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中