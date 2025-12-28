周遊化身「香腸女郎」揪尪帶子挺公益

周遊（中）昨和老公李朝永（右）、小兒子張志群一起出席公益園遊會。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊和老公李朝永昨做公益，找小兒子張志群一起在園遊會擺攤賣香腸，阿姑穿著大紅色毛衣化身「香腸女郎」，下場與顧客玩擲骰子，一手在碗中甩開3顆骰子，立刻插腰，加上勝率頗高，很有女王氣勢，攤位人潮也絡繹不絕。

周遊擺攤賣香腸，可說是攤位最亮眼人體招牌。（記者王文麟攝）

「十八啦」氣勢助陣 預告明年辦選美比賽

受訪時被問及近日北捷隨機殺人案，她感慨認為兇嫌的家人對他很好，「為什麼還會這樣？」下一秒就把話題轉移到大兒子馮凱執導的新八點檔《豆腐媽媽》，稱自己看到北捷案後，告訴馮凱「戲裡絕對不能有壞人」，馮凱傻眼問她這樣要怎麼寫劇本，她回：「最好做家庭溫馨戲！」

過往阿姑插手劇本時，馮凱總會跟她爭執，這回乖乖聽了老媽的話，讓周遊追劇追到落淚，她認為劇中角色有許多自己影子在裡頭：「因為阿凱從小就沒有爸爸，劇裡把我過去身兼爸爸、媽媽兩種職務的心情都寫進去。」

此外，農曆年將至，周遊一家10口計劃到泰國旅行7天，預算超過百萬，周遊也預告明年會與日本公司合辦選美大賽，雖然忙碌，88歲的她樂此不疲。

