娛樂 最新消息

劉思慕闖好萊塢 自比馬拉松選手─漫威英雄隔4年再演男主 喊話先選擇自己

劉思慕日前出席《哥本哈根測試》首映會，很期待觀眾看到他在影集中的表現。（達志影像）劉思慕日前出席《哥本哈根測試》首映會，很期待觀眾看到他在影集中的表現。（達志影像）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

「尚氣」劉思慕在全新影集《哥本哈根測試》飾演能力無可挑剔卻始終被排除在「第一人選」之外的行動專家亞歷山大。他對此相當有共鳴，坦言角色狀態讓他格外有感：「這個狀態，對我來說其實很熟悉。」

影集《哥本哈根測試》 劉思慕跨足執行製作

劉思慕形容，亞歷山大因出身與結構性現實，被長期放在候補名單。「他知道自己夠格，也知道自己能給更多，但就是沒有被選上。」直到某個突如其來的時刻被推上前線，才終於有機會證明自己一直都是對的人。他表示「證明自己值得」是角色必須跨越的關卡，「他的成長在於學會信任自己，而非不斷向外界交付成績單」。

除了主演，劉思慕此次也擔任執行製作，他認為這並非只是頭銜，而是一種心理上的穩定，「至少我感覺自己對事情有一點控制權。」期望自己成為「有貢獻，但不干擾」的創作夥伴。

劉思慕主演並擔任影集《哥本哈根測試》執行製作，飾演行動專家的他，動作戲表現搶眼。（達志影像）劉思慕主演並擔任影集《哥本哈根測試》執行製作，飾演行動專家的他，動作戲表現搶眼。（達志影像）

亞裔演員無懼挫折 《尚氣》大賣不居功

該影集是劉思慕繼2021年漫威電影《尚氣與十環傳奇》後再度擔任男主角，回顧電影上映後的幾年，他直言宛如一場馬拉松，尤其身為亞裔演員，這條路更困難，「我親眼看到這個系統是怎麼運作的。」即使該片在疫情期間於全球衝出4.32億美金（約台幣135.64億元）的佳績，之後男主角邀約卻不如想像中多。

劉思慕強調，自己從不將電影成功歸功於個人，因為「那是一部漫威電影！」但作為全新英雄、獨立起源故事，又在疫情期間上映，仍交出成績，讓他以為至少能再被多看一眼。

因此，《哥本哈根測試》對劉思慕而言格外關鍵，「你不能坐在那裡，等一個永遠不會選你的人來選你。」他認為很多時候更要靠自己先選擇自己。《哥本哈根測試》已於HBO Max上線。

