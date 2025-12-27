李聖傑出道26年圓夢攻蛋 開場激動卡關2分鐘

李聖傑比愛心向歌迷示愛。

（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王李聖傑出道26年終於完成攻蛋夢想，昨晚首場難掩激動情緒，開場向歌迷打招呼卡關兩分鐘，完全說不出話，最後感動說：「26年我走到了（指小巨蛋），謝謝你們把小巨蛋每一個位置都坐滿。」忍不著自虧：「早就要開了是不是？我也很想。」首度攻蛋的他連唱兩天全秒殺，吸引2萬人力挺。

李聖傑邀資深音樂人鮑比達（左）擔任嘉賓助陣。（記者王文麟攝）

打造S型延伸舞台 被歌迷環抱

情歌天王李聖傑出道26年終於圓夢攻蛋。（記者王文麟攝）

李聖傑在小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，搖滾區打造S型延伸舞台，呼應他的英文名字「Sam」。他感性形容，這樣的設計就像是被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」也讓整場演出多了近距離對話的溫度。

李聖傑特別邀請歌唱之路的啟蒙老師鮑比達擔任嘉賓，除了演繹夯曲《新不了情》，還有當年合作的第一首歌《心口》。原來李聖傑出道前就是鮑比達的學生，他形容當年就像是練習生，每天都被老師嚴格訓練，「我跟他學了兩年 ，每天被他罵。」當年光練唱《心口》前兩句歌詞，他就唱了整整兩個禮拜，「因為過不了關，鮑老師對音樂非常嚴格，讓我對音樂有很深刻的了解。」

鮑比達聽了則幽默爆料，因為錄音室很貴，李聖傑差點唱到他要「破產」，更不忘誇讚愛徒現在的好成績，「我今天真的很感動，25年前Sam是我的學生，今天25年後，我是他的嘉賓。」

資深音樂人屠穎上月離世，李聖傑首場特別演唱由屠穎編曲的《擦肩而過》，感性表示，非常感謝老師把這首歌編得如此有電影感，「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡。」

精彩重現夯歌 嗨唱Last Christmas

李聖傑也在台上說道：「希望用我的每一字每一句告訴大家，我準備了很久。」精彩重現《痴心絕對》、《手放開》、《你那麼愛她》等夯曲，讓滿場粉絲跟著大合唱。演唱會後段，李聖傑也分享與英文歌之間的回憶，加碼選唱《Last Christmas》，因為耶誕節正好落在小巨蛋演唱會前一天，他開心說：「現在不唱，更待何時？」

