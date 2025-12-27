自由電子報
娛樂 最新消息

孫藝真青龍獎雙響炮有預知夢 滿足當玄彬最後的愛人

孫藝真透露，經紀人夢到她懷上雙胞胎，似乎帶來好運氣。（翻攝自IG）孫藝真透露，經紀人夢到她懷上雙胞胎，似乎帶來好運氣。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕孫藝真今年以電影《徵人啟弒》獲封青龍影后，這也是她二度封后，她最近接受韓媒採訪，透露在青龍獎之前，經紀人竟夢到了她懷雙胞胎又中樂透，讓她覺得是預知夢帶來的好預兆。

孫藝真、玄彬夫婦在青龍獎稱帝后。（翻攝自IG）孫藝真、玄彬夫婦在青龍獎稱帝后。（翻攝自IG）

孫藝真在今年11月舉行的青龍獎上獲得影后頭銜，老公玄彬則是以《哈爾濱》稱帝，夫妻倆更一起獲得人氣獎。孫藝真笑說，「我記得那天早上在家準備出門時，還興奮跟老公說『我們拿第一名了，要去領人氣獎！』我還開玩笑問他有沒有準備得獎感言？結果老公說『哪有什麼獎！去運動吧！』結果就跑去健身房了。」

現年43歲的孫藝真早在17年前就曾經以《我的花心老婆》獲封青龍獎最佳女主角，她坦言一開始演戲的目標就是希望獲得大家認可，並拿到青龍獎，沒想到卻比預期的早達標，雖然很幸福，卻反而變成了一種壓力。不過如今回頭看，孫藝真感謝當初的那個肯定，成為她度過艱難時刻的動力，未來也希望能夠嘗試更多不一樣的角色，她更笑說：「雖然不能再演初戀了，不過可以成為我老公『最後的愛人』，很滿足了。」

