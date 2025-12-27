自由電子報
娛樂 最新消息

炎亞綸事業愛情左右逢源 穩交6年男友鬆口想結婚

炎亞綸與男友感情甜蜜穩定。（晴空鳥提供）炎亞綸與男友感情甜蜜穩定。（晴空鳥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸推出新專輯《Ikigai》，創業有成的他，身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等多重管理身分，昨天受訪鬆口動念想婚，就怕被交往6年的男友拒絕，「不敢貿然行動，也滿怕被拒絕的，不會給他壓力啦！」甜蜜表示：「我以前不想結婚的，他是第一個讓我想婚的人。」

炎亞綸昨天開箱親手打造的辦公空間，從整體格局到動線幾乎全程參與，他透露目前旗下約有40名員工，男友也是他的執行經紀。這些年炎亞綸歷經低潮，他形容男友個性溫和，總能適時接住他，「有點像棉花，不太會有反彈，當我有情緒的時候，他會幫我消磨掉。」可惜炎亞綸與對方聊過婚事，男友目前對結婚尚未有想法，他也表示理解，更珍惜現在的穩定感。

至於近期做過最浪漫的事？炎亞綸幽默表示：「送他去打電音波吧，900發。」甜蜜預告下月將一同前往日本旅行。

炎亞綸露面宣傳新專輯，他受訪有問必答，對於被捲入網紅Andy老師和舊愛家寧的紛爭，無奈說：「家寧跟Andy我都不熟，我完全不認識家寧，也沒有他們的聯絡方式。」

而Andy老師之前爆料，在家寧手機發現名為「家寧公關危機」的群組，對此，炎亞綸解釋，當初有朋友來請他介紹公關窗口，他才牽線介紹，根本不知道是要介紹給家寧，「介紹完後，我就被拉進一個群組，大概2分鐘我就被踢出了，我在整個對話框裡大概只有兩句話。」

炎亞綸無奈表示：「我很難解釋清楚我在群組裡面只有2分鐘，其實我很賭爛，我完全不認識家寧，當然也沒有他們的聯絡方式，我到底要怎麼辦？」炎亞綸也認了與好友鬼鬼發生誤會斷聯近一年，目前關係處於冷靜期。前陣子炎亞綸生日有收到鬼鬼的祝福訊息，至今卻沒有點開及回覆，「我是個容易有希望的人，怕回了之後，又會期待更多。」

點圖放大body

