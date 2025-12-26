自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉漂亮擔當張榕容昔發福臉腫 挨酸大嬸

張榕容學會與身材和平共處，不再被容貌焦慮綁住。（記者陳奕全攝）張榕容學會與身材和平共處，不再被容貌焦慮綁住。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

張榕容主演影集《整形過後》探討當代「容貌焦慮」。身為台法混血、從小就被認定是「漂亮代表」的她，是否也曾為外貌感到焦慮？她坦言早年隸屬香港澤東電影公司，對體重管理相當嚴格，「只要一進公司就會被叫去量體重。」為了維持身形，曾長期只吃燙青菜、不加肉末，回想那段彷彿吃雞飼料的日子，她苦笑：「誰吃得下去啊？」

懶甩黑粉惡評 理性面對容貌管理 不拍戲就快樂放飛

當時同公司的還有骨瘦如柴的柯佳嬿，每次站在對方身旁，張榕容都忍不住哀嚎：「我看起來就比較胖，所以經紀人就會希望我再瘦一點。」體重對她而言是一輩子的課題。如今她學會更理性面對身材管理，也懂得在沒有拍戲時「快樂放飛」，笑說：「休息時會比拍戲胖個3公斤，經紀人看到還會威脅我，『哪天借衣服借到最大碼，妳就知道了！』」

不只如此，張榕容過去也曾因嚴重過敏、腸胃炎反覆發作，不得不施打類固醇，導致臉部浮腫像「鬼面具」，不僅影響上鏡，體重也一度失控，被網友酸是「大嬸」。對各種酸言酸語，牡羊座的她性格直率，攤手表示「其實沒在管」。

張榕容也坦言年輕時曾被留言氣到想開小帳回嗆，但真的去做才發現，光是註冊、登入就很麻煩，「會願意花這種時間來罵人，真的也是很閒的人。」

此外，她與陳柏霖合作電影《鬼才之道》，私下交情不錯。陳柏霖10月捲入閃兵爭議後行事低調，張榕容坦言兩人並未直接聯繫，但她有傳訊息給對方經紀人關心，對方回覆「謝謝你對我們的愛」。

不少男星接連爆出閃兵事件，是否讓女演員「找不到可以搭配的男主角」？她先幽默回：「以後可以多演姐弟戀啊！」隨後也替相關人士緩頰：「好好反省之後還是會有機會。雖然這些事做錯了，但以我認識的他們，本質都是好人。」

