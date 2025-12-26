自由電子報
娛樂 最新消息

《平安夜最療癒應援》宇宙人小玉媽是白衣天使 4團合體致敬醫護人員

宇宙人（左起）、Tizzy Bac與告五人力挺醫護開唱。（相信音樂提供）宇宙人（左起）、Tizzy Bac與告五人力挺醫護開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生力挺醫護開唱，告五人嗨唱《我想要佔據你》、《愛人錯過》等歌曲，哲謙笑說，希望透過音樂幫助大家釋放壓力，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」犬青更幽默向現場的醫護人員請教：「如果（跳到）落枕應該看哪一科？」

麋先生感謝醫護人員的付出。（相信音樂提供）麋先生感謝醫護人員的付出。（相信音樂提供）

這四組樂團用歌聲為第一線醫護人員注入溫暖與力量，23、24日齊聚彰化基督教醫院參與「彰基醫護音樂節」，向守護生命的白衣天使們致上最真摯的感謝。

宇宙人上週才唱完小巨蛋，阿奎感性表示：「身邊有認識很多醫護同業，知道大家真的非常辛苦，想跟你們說聲辛苦了。」主唱小玉分享自己的媽媽是護理師，兒時常因為媽媽值夜班，下課後常跟媽媽及護理師阿姨們一起吃飯，讓他對醫護工作的辛勞特別有感，真誠的向現場醫護夥伴致敬。

Tizzy Bac則準備了充滿節慶氛圍的曲目，團員笑說：「我們也到了要常跟醫院打交道的年紀。在人生不同階段，我們都曾在醫院裡被醫護人員的專業與溫暖接住，那份安慰與力量真的很大。」麋先生也說：「謝謝你們，辛苦了！你們真的很偉大！」

