Jolin首攻大巨蛋倒數4天「快閃艙」暖場 ！孫燕姿嗨送耶誕禮 預告明年台北見

蔡依林已經進駐大巨蛋彩排。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林全力備戰下週二起跑的大巨蛋演唱會，就連平安夜都忙著彩排，她率先送上驚喜，將在開唱前的週末搶先舉辦「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，展示演唱會視覺概念，並販售巡演周邊。另一位華語天后孫燕姿今年的巡演暫時落幕，驚喜宣布明年要在香港、蘇州、吉隆坡及台北開唱，歌迷也紛紛敲碗能在台北大巨蛋舉辦演唱會。

Jolin將在30、31日及明年1月1日於大巨蛋舉辦「PLEASURE」巡演，隨著演唱會倒數，天后的彩排行程也進入白熱化階段，11月她才到美國排練，隨後馬不停蹄回台灣，並於本月中提前進駐大巨蛋實地彩排。

天后不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，連休假在家都密集練舞，與團隊反覆調整舞台細節，一刻不得閒的她，就是希望在登上大巨蛋的那一刻，為歌迷端出一場零冷場的極致感官盛宴。

蔡依林下週將在台北大巨蛋舉辦最新巡演。（凌時差提供）

蔡依林搶先祭出快閃活動，以演唱會名稱「PLEASURE」為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，精心打造沉浸式體驗專區。「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」27日至明年1月1日在遠東 Garden City門口廣場登場。

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會今年共完成了18場，經紀公司宣布明年上半年的巡演計畫，確定會在台北開唱，有望站上台北大巨蛋。

華語天后孫燕姿明年確定在台北開唱。（MAKE / MUSIC提供）

孫燕姿在巡演幕後花絮感性訴說心情，「在看日曆的時候想說，怎麼那麼快就到了今年的最後一場，其實從新加坡開始到南京，會覺得那個氛圍是非常不一樣的，一開始是從概念，接著一路的籌備，歌要落在什麼點，每個段落要怎麼開始、怎麼結束，下一個橋段為什麼要這樣做，講的話、每一個環節，甚至每一站，都會有一些改變的東西。」

孫燕姿坦言這段時間很崩潰，所幸感覺到自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，更幽默描述：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」工作人員也笑說，每次孫燕姿的「天馬行空」，呈現出來的效果都會是最好看的。

