自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy閃兵後合體做公益 先捐500萬

丁噹（左起）、Energy昨晚一同在大全聯公益演唱會嗨唱。（相信音樂提供）丁噹（左起）、Energy昨晚一同在大全聯公益演唱會嗨唱。（相信音樂提供）

蘇慧倫打頭陣 鼓鼓蕭秉治率公仔大跳射手舞

蘇慧倫第一個登台，開玩笑說「最漂亮的先唱」。（記者胡舜翔攝）蘇慧倫第一個登台，開玩笑說「最漂亮的先唱」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是耶誕節，昨晚平安夜Energy先與多組同門歌手一起在「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會溫暖獻唱，Energy明年1月將重返小巨蛋開唱，團員也將部分演唱會酬勞投入公益，攜手唱片公司「用心音樂」共同捐出500萬元幫助公益團體。

鼓鼓（左）和蕭秉治搭檔合唱，氣氛嗨爆。（記者胡舜翔攝）鼓鼓（左）和蕭秉治搭檔合唱，氣氛嗨爆。（記者胡舜翔攝）

「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會，昨晚在大全聯內湖店登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治接力獻唱，另外福利熊、大全熊與水果探險隊也攜手「616幸福工作站」社福團體兒少代表與吉祥物同台暖場，活潑可愛。

白安翻唱范曉萱歌曲《雪人》，現場飄落浪漫「雪花」。（記者胡舜翔攝）白安翻唱范曉萱歌曲《雪人》，現場飄落浪漫「雪花」。（記者胡舜翔攝）

Energy坤達、書偉之前陷入閃兵風波，最近書偉則傳出要當爸爸的好消息，昨晚難得再次全員合體出現，一上台就尖叫聲爆表，明年1月10、11日他門將在台北小巨蛋舉行「ALL IN全面進擊」演唱會，先提出部分唱酬捐給5個社福單位，昨晚Energy應景獻唱經典耶誕歌曲《Last Christmas》，另外唱《彩虹》時，團員也走下台和粉絲互動。

演唱會由蘇慧倫率先登台，一開場就帶來經典曲《檸檬樹》，她談到：「滿幸運的，天氣很舒服。」也幽默說第一個登台原因是「最小的先，最漂亮的先」，她和鼓鼓合唱《在我生命中的每一天》，鼓鼓請歌迷打開手機燈，希望一起照亮平安夜，最後蘇慧倫演唱《被動》，邀請台下歌迷大聲合唱。鼓鼓也很會帶動氣氛，演唱《當我變成我們》時，也請台下歌迷跟著唱，另外他和蕭秉治以「GX」組合唱《射手》，帶動全場大跳「射手舞」，氣氛超嗨。

白安翻唱范曉萱歌曲《雪人》，現場飄落浪漫「雪花」；丁噹則和Energy阿弟合唱《可以是朋友》，這首歌MV上線一個月點擊就突破200萬次。演唱會最後，所有歌手再次上台大合唱《聖誕夜驚魂》，陪歌迷共度溫暖歡樂平安夜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中