Energy閃兵後合體做公益 先捐500萬

丁噹（左起）、Energy昨晚一同在大全聯公益演唱會嗨唱。（相信音樂提供）

蘇慧倫打頭陣 鼓鼓蕭秉治率公仔大跳射手舞

蘇慧倫第一個登台，開玩笑說「最漂亮的先唱」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是耶誕節，昨晚平安夜Energy先與多組同門歌手一起在「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會溫暖獻唱，Energy明年1月將重返小巨蛋開唱，團員也將部分演唱會酬勞投入公益，攜手唱片公司「用心音樂」共同捐出500萬元幫助公益團體。

鼓鼓（左）和蕭秉治搭檔合唱，氣氛嗨爆。（記者胡舜翔攝）

「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會，昨晚在大全聯內湖店登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治接力獻唱，另外福利熊、大全熊與水果探險隊也攜手「616幸福工作站」社福團體兒少代表與吉祥物同台暖場，活潑可愛。

白安翻唱范曉萱歌曲《雪人》，現場飄落浪漫「雪花」。（記者胡舜翔攝）

Energy坤達、書偉之前陷入閃兵風波，最近書偉則傳出要當爸爸的好消息，昨晚難得再次全員合體出現，一上台就尖叫聲爆表，明年1月10、11日他門將在台北小巨蛋舉行「ALL IN全面進擊」演唱會，先提出部分唱酬捐給5個社福單位，昨晚Energy應景獻唱經典耶誕歌曲《Last Christmas》，另外唱《彩虹》時，團員也走下台和粉絲互動。

演唱會由蘇慧倫率先登台，一開場就帶來經典曲《檸檬樹》，她談到：「滿幸運的，天氣很舒服。」也幽默說第一個登台原因是「最小的先，最漂亮的先」，她和鼓鼓合唱《在我生命中的每一天》，鼓鼓請歌迷打開手機燈，希望一起照亮平安夜，最後蘇慧倫演唱《被動》，邀請台下歌迷大聲合唱。鼓鼓也很會帶動氣氛，演唱《當我變成我們》時，也請台下歌迷跟著唱，另外他和蕭秉治以「GX」組合唱《射手》，帶動全場大跳「射手舞」，氣氛超嗨。

白安翻唱范曉萱歌曲《雪人》，現場飄落浪漫「雪花」；丁噹則和Energy阿弟合唱《可以是朋友》，這首歌MV上線一個月點擊就突破200萬次。演唱會最後，所有歌手再次上台大合唱《聖誕夜驚魂》，陪歌迷共度溫暖歡樂平安夜。

